Wie geht es Jamie Foxx? Laut CNN soll sich der Star nach wie vor im Krankenhaus aufhalten, wo weitere Tests durchgeführt werden sollen.

Mitte vergangener Woche war Hollywood-Star Jamie Foxx (55) überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Obwohl es dem 55-Jährigen laut seiner Tochter Corinne Foxx (29) inzwischen wieder besser gehen soll, herrscht weiterhin große Unklarheit um den Gesundheitszustand des Oscarpreisträgers. Dem US-Sender CNN zufolge soll sich Foxx nach wie vor in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Georgia aufhalten und dort unter ärztlicher Beobachtung stehen. "Sie führen Tests durch und versuchen immer noch herauszufinden, was genau geschehen ist", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle.

Jamie Foxx stand mit Cameron Diaz vor der Kamera

Foxx stand in Georgia für den kommenden Netflix-Actionfilm "Back in Action" vor der Kamera. Der Streaming-Film von Regisseur Seth Gordon (46) soll das Schauspiel-Comeback des einstigen Superstars Cameron Diaz (50) markieren. Die 50-Jährige war zuletzt im Jahr 2014 in "Annie" auf der großen Kinoleinwand zu sehen. In der Komödie spielte Diaz ebenfalls an der Seite ihres "Back in Action"-Co-Stars Foxx.

Dem Magazin "People" zufolge waren die Dreharbeiten zum Netflix-Film nach Foxx' Hospitalisierung zunächst für einen Tag unterbrochen worden, sollen allerdings in der Zwischenzeit fortgesetzt worden sein. Der erkrankte Hauptdarsteller soll laut "TMZ" noch acht Drehtage zu absolvieren haben. Eine unmittelbare Rückkehr des Stars vor die Kamera erscheint derzeit jedoch ausgeschlossen.