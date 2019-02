Bald hat das Warten ein Ende: Am Sonntag wird der Super Bowl ausgetragen. Nicht nur die Fans freuen sich darauf, sondern auch die Promis. Zumindest Schauspieler Jamie Foxx (51, "Django Unchained") ist schon im American-Football-Fieber, wie ein Instagram-Foto zeigt. Auf dem Bild sieht man, wie er auf der Landebahn eines Flughafens die Pose des Touchdowns nachstellt.

Dazu schreibt er: "Bin gerade in Atlanta gelandet." Dort wird das große Sport-Event stattfinden. 2019 treffen beim Finale der NFL die Los Angeles Rams und die New England Patriots aufeinander. Die Band Maroon 5 ("Girls Like You") wird in der Halbzeitpause performen und die Nationalhymne singt Gladys Knight (74, "Neither One Of Us").