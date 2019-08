"Ich kann euch gar nicht sagen, wie bewegend es war, neben dem legendären Billy Dee Williams sitzen zu dürfen", schwärmt Schauspieler Jamie Foxx (51, "Django Unchained") auf Instagram. Der Oscarpreisträger postete einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit "Star Wars"-Schauspieler Billy Dee Williams (82) auf der "D23 Expo" von Disney zeigt. Was er an dem Event am meisten liebe? "Dass es die beste Chance für mich war, als Fan dort zu sein", erklärt Foxx weiter. Williams habe sein künstlerisches Leben geprägt. "Er hat uns allen gezeigt, wie man ein Filmstar und eine Ikone sein kann."

Billy Dee Williams verkörperte in "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) Lando Calrissian, einen Glückspieler und engen Freund von Han Solo (Harrison Ford). In "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", der am 19. Dezember in den Kinos startet, wird er noch einmal in diese Rolle schlüpfen.