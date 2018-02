Am Rande des NBA-"All-Star"-Wochenendes wirkten einige Stars beim alljährlichen Promi-Basketballmatch mit. Darunter Jamie Foxx, der großer Fan des Sports ist. Kurz vor seinem Auftritt auf dem Platz sprach der Schauspieler über Satellit mit "ESPN"-Moderator Michael Smith. Als dieser den Oscarpreisträger fragte, ob er am Valentinstag mit Katie Holmes Basketball gespielt hätte, reagierte Foxx genervt.

Video: Jamie Foxx' Reaktion war eindeutig

Ohne die Frage zu beantworten oder auch nur ein Wort zu sagen, nahm er seinen Kopfhörer ab, stand auf, entfernte süffisant lächelnd sein Mikrofon und ließ Smith abblitzen. Ein Techniker, der Foxx vorher verkabelt hatte, blickte vielsagend in die Kamera. Smith hingegen realisierte erst gar nicht, dass Foxx seine Frage offenbar mehr als unpassend fand, sondern vermutete hinter der plötzlichen Stille ein Ton- oder Verbindungsproblem. "Oh, oh", sagte Smith. "Verlieren wir ihn?".

Guess Jamie Foxx had to go and couldn't answer a question about playing basketball with Katie Holmes 😂😂😂 pic.twitter.com/XYq9fPHt3v — Rob Lopez (@r0bato) February 16, 2018

Jamie Foxx und Katie Holmes halten ihre Beziehung seit Jahren geheim

Dass Foxx auf die Frage des Reporters angefressen reagierte, ist jedoch keine große Überraschung. Seit vor fast fünf Jahren das erste Foto von Foxx und Holmes auftauchte, wird über die Beziehung der beiden spekuliert. Angeblich war es Holmes nach der Scheidung von Tom Cruise untersagt, sich innerhalb von fünf Jahren mit einem neuen Mann an ihrer Seite zu zeigen. Und tatsächlich: Im Herbst vergangenen Jahres - genau fünf Jahre nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Cruise - tauchten die ersten eindeutigen Bilder der Schauspieler bei einem gemeinsamen Strandspaziergang in Malibu auf. Sie hielten Händchen, schossen Fotos voneinander und pfiffen auf das Versteckspiel. Kürzlich wurden Foxx und Holmes sogar zusammen bei einer offiziellen Veranstaltung gesehen. Bei der Pre-Grammy-Gala von Clive Davis saßen sie nebeneinander am gleichen Tisch und ließen sich sogar fotografieren.

Nur bei Fragen von Journalisten scheint sich Foxx noch immer nicht an die neue Öffentlichkeit gewöhnt zu haben - ein bisschen mehr Souveränität stünde ihm bei dem Thema allerdings gut.