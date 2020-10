Mit nur 36 Jahren ist die jüngere Schwester von US-Star Jamie Foxx gestorben. Auf Instagram trauert er mit rührenden Worten um Deondra und erinnert sich an die schönsten Momente.

Mit emotionalen Worten gab US-Star Jamie Foxx auf Instagram den Tod seiner jüngeren Schwester Deondra bekannt. "Mein Herz ist in eine Million Stücke zerbrochen... meine schöne, liebende Schwester Deondra ist übergetreten... Ich sage 'übergetreten', weil sie immer am Leben sein wird...", machte der 52-Jährige seinen Gefühlen am Montag auf Instagram Luft.

Dazu postete der Schauspieler acht Fotos, auf denen die Fröhlichkeit seiner Schwester und die innige Verbundenheit der beiden zu sehen ist. "Jeder, der meine Schwester kannte... wusste, dass sie ein helles Licht war... Ich kann euch nicht sagen, wie oft wir in dem Haus, in dem sie auf die Tanzfläche gekommen ist und die Show gestohlen hat, Partys gefeiert haben...", teilt er seine Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit den Followern. "Ich weiß, dass sie jetzt im Himmel ist und mit ihren Flügeln tanzt...".

Jamie Foxx teilt seine schönste Erinnerung

Zu den schönsten Erinnerungen an seine Schwester gehöre die Ernennung von Deondra zur Botschafterin für die Global Down Syndrome Foundation 2011 – auch davon zeigt er ein Foto – und ihr Tanz in seinem Musikvideo "Blame It".

"Deondra, du hast ein Loch in meinem Herzen hinterlassen... aber ich werde es mit all den Erinnerungen füllen, die du mir gegeben hast... Ich liebe dich [...] unsere Familie ist am Boden zerstört, aber wir werden die Stücke mit deiner Liebe wieder zusammenfügen...", schließt er seinen Post. Wie das "People"-Magazin meldet, soll Deondra Dixon bereits am 19. Oktober gestorben sein. Sie wurde 36 Jahre alt.