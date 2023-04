von Eugen Epp Schauspieler Jamie Foxx musste laut einem Medienbericht im Krankenhaus behandelt werden. Seiner Familie zufolge befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung.

Große Sorge um Jamie Foxx: Der Schauspieler, bekannt unter anderem aus Filmen der "Spider-Man"-Reihe oder "Django Unchained", leidet offenbar unter gesundheitlichen Problemen. Das teilte seine Familie mit. Es habe bei ihrem Vater "eine medizinische Komplikation" gegeben, schrieb Corinne Fox, die Tochter des 55-Jährigen, in einem Statement auf Instagram. Zuvor hatte das US-Promiportal "TMZ" berichtet, dass Foxx in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Foxx befinde sich aber "bereits auf dem Weg der Besserung", berichtete seine Tochter und fügte hinzu: "Wir wissen, wie sehr er geliebt wird, und wissen eure Gebete zu schätzen. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit."

Schauspieler Jamie Foxx: Seine Familie eilte ins Krankenhaus

Worin genau der medizinische Notfall bestand, ist noch nicht bekannt. Allerdings lassen Medienberichte vermuten, dass es sich durchaus um ernsthafte Probleme handelte: Laut "TMZ" machte sich die Familie des Schauspielers umgehend auf den Weg ins Krankenhaus, um Foxx beizustehen. Auch Verwandte aus anderen Städten seien angereist. Mittlerweile scheint es ihm aber wieder besser zu gehen. "Er kann wieder kommunizieren, das ist eine gute Nachricht", zitiert "TMZ" einen Insider.

Foxx wurde 2005 für seine Rolle in "Ray", dem Biopic über die US-amerikanische Jazz-Legende Ray Charles, sowohl mit dem Oscar als auch dem Golden Globe als bester Schauspieler ausgezeichnet. Er war erst der dritte afroamerikanische Schauspieler, der in dieser Kategorie geehrt wurde. Aktuell dreht der Hollywood-Star den Film "Back in Action", eine Action-Komödie mit Cameron Diaz, die auf Netflix zu sehen sein soll. Wann Foxx wieder vor der Kamera stehen kann, ist noch nicht bekannt. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten in dieser Woche abgeschlossen werden.

Quellen: Corinne Foxx auf Instagram / "TMZ"