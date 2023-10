Jamie Foxx trauert um Schauspiel-Kumpel Keith Jefferson

Schauspieler Keith Jefferson ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Kumpel von Hollywood-Star Jamie Foxx wirkte unter anderem in mehreren Tarantino-Filmen mit.

Hollywood-Star Jamie Foxx trauert um seinen langjährigen Freund und Schauspielkollegen Keith Jefferson. Der Darsteller, der unter anderem in den Tarantino-Filmen "Django Unchained", "The Hateful Eight" und "Once Upon a Time in Hollywood" mitwirkte, starb am Donnerstag im Alter von 53 Jahren an Krebs, wie seine Agentin dem Hollywood Reporter bestätigte.

Django Unchained-Star Foxx teilte auf Instagram gemeinsame Bilder mit Jefferson und richtete bewegende Worte an seinen verstorbenen Freund: "Es tut weh. Keith, du warst nichts als absolute Gnade, dein ganzes Leben lang, dein Herz ist rein, deine Liebe ist unermesslich, du warst eine erstaunliche Seele. Wir werden dich alle sehr vermissen. Es wird lange dauern, bis das verheilt ist. Lebe wohl, mein Freund. Ich liebe dich."

College-Kumpels und Co-Stars

Die beiden Schauspieler hatten sich schon zu Collegezeiten kennengelernt und standen später auch bei einigen großen Produktionen gemeinsam vor der Kamera. Im Kinohit Django Unchained aus dem Jahr 2012 spielte Foxx die Hauptrolle und Jefferson die Nebenrolle des Pudgy Ralph. Im vergangenen Jahr stand Jefferson in Foxx' Netflix-Komödie "Day Shift" vor der Kamera. Zuletzt wirkte er in dem Jamie-Foxx-Film "The Burial" mit, der Mitte Oktober bei Amazon Prime erscheint.

Abgesehen von Nebenrollen in großen Filmproduktionen spielte Jefferson auch Musical und Theater und arbeitete als Produzent und Schauspielcoach. Nach der High School in Houston hatte Jefferson auch Angebote, College-Football zu spielen, entschied sich aber für eine Schauspielkarriere. Erst im August dieses Jahres hatte Jefferson öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt sei.