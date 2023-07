Jamie Foxx über Krankenhausaufenthalt: "Ich ging durch die Hölle und zurück"

Jamie Foxx ist zurück. Mit einem emotionalen Video richtete er sich nun an seine Fans und sprach erstmals über seinen Krankenhausaufenthalt.

Die Sorgen um Jamie Foxx waren groß. Es kursierten Gerüchte, dass der Schauspieler erblindet sei oder gelähmt. Jetzt hat sich der 55-Jährige in einer emotionalen Instagram-Videobotschaft an seine Fans gewandt und erstmals über seinen Krankenhausaufenthalt gesprochen. Dort erklärte er: "Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich dachte, dass ich es niemals erleben würde."

Weiter sagt Foxx, er wisse, dass viele Leute auf Neuigkeiten über seinen Zustand gewartet hätten, aber "um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nicht, dass ihr mich so seht". Er wolle lachend gesehen werden, wie er sich amüsiere, Witze reiße, einen Film oder eine Fernsehshow mache – "nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herauskommen", so der Schauspieler, um dann zu bangen, "ob ich es überleben werde".

In dem emotionalen Video berichtet er außerdem, dass seine Schwester Deidra Dixon und seine Tochter Corinne sein Leben gerettet hatten. Seine Familie hätte ihn beschützt, indem sie nichts nach außen gelassen habe.

Jamie Foxx: "Ich bin wieder auf den Beinen"

Foxx geht nur ansatzweise auf die Gerüchte zu seinem Gesundheitszustand ein. Er sei weder blind noch gelähmt, wie einige spekulieren würden. Mehr Informationen teilt er nicht. "Ich ging durch die Hölle und zurück." Weiter sagt er, dass auch seine Genesungsweg einige Schlaglöcher gehabt habe.

Unter Tränen erklärt Foxx auch die Entscheidung, das Video hochzuladen. Er werde keinen zweiten Take (ohne Tränen) machen: "Es ist, wie es ist. Wenn ihr mich jetzt auf der Straße seht und ich ab und zu in Tränen ausbreche, dann liegt das daran, dass es hart war, man. Ich war krank, man. Aber jetzt bin ich wieder auf den Beinen, also werdet ihr mich draußen sehen."

Kollegen zeigen sich gerührt

Unter dem Video finden sich zahlreiche Kommentare von berühmten Persönlichkeiten. Dwayne "The Rock" Johnson schreibt: "Ich werde dir Bärenumarmungen ohne Ende geben, wenn ich dich wiedersehe." Will Smith schreibt: "Awww Mann! Wer schneidet hier Zwiebeln? Ich liebe dich Foxx!! Dein Licht wird gebraucht und anerkannt, genau jetzt." Weitere mitfühlende Worte kommen etwa von Michael B. Jordan, Kevin Hart, Viola Davis, Justin Timberlake, Lenny Kravitz oder Alyssa Milano.

Der Hollywoodstar war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des "Ray"-Schauspielers spekuliert. Mitte Mai hatte seine Tochter bekanntgegeben, dass ihr Vater das Krankenhaus "vor Wochen" verlassen hätte und sich auf dem Weg der Besserung befinde.