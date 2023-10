Nach den Angriffen auf Israel teilten Prominente wie Jamie Lee Curtis, Gal Gadot und Amy Schumer in den sozialen Medien ihr Mitgefühl.

US-Star Jamie Lee Curtis (64), die israelische Schauspielerin Gal Gadot (38), US-Schauspielerin Amy Schumer (42) und der israelisch-amerikanische Künstlermanager Guy Oseary (51) gehörten zu den ersten Promis, die auf die Land- und Luftangriffe der Hamas auf Israel am frühen Samstagmorgen reagierten.

Gal Gadot: "Mein Herz schmerzt"

Gal Gadot, die sich in der Vergangenheit für Israel eingesetzt hat, postete auf Instagram den Screenshot einer Nachricht, in der es hieß, israelische Soldaten und Zivilisten seien von Militanten als Geiseln genommen worden. In der Bildunterschrift schrieb sie, dass "mindestens 250 Israelis ermordet und Dutzende von Frauen, Kindern und Älteren als Geiseln im Gazastreifen von der palästinensischen Militärgruppe Hamas festgehalten wurden".

Sie fuhr fort: "Seit dem frühen Morgen wurden mehr als 3.000 Raketen abgefeuert. Die Hamas hält Geiseln fest und kontrolliert Stützpunkte und Siedlungen in Israel. Es gab mehr als 1.500 Verletzte und die schweren Kämpfe dauern noch an. Ich höre ihre Stimmen und sie hämmern an die Tür. Ich bin bei meinen zwei kleinen Kindern. Mein Herz schmerzt."

In einem weiteren Post schrieb sie: "Ich stehe an der Seite Israels".

Jamie Lee Curtis und Amy Schumer reposten Guy Oseary

In seinem eigenen langen Beitrag über Israel schrieb der langjährige Manager Guy Oseary, dass die Hamas jeden, der eine Waffe besitzt, auffordert, sie herauszuholen und zu benutzen, weil "heute die beste und ehrenhafteste Geschichte beginnt". Er teilte ein Video einer jungen Frau namens Noa, die auf einem Musikfestival war, als auf sie geschossen und sie entführt wurde.

"Das ist entsetzlich... diese Morde werden von der Regierung/Regime im Iran gefeiert", schrieb er in der Bildunterschrift. "Viele Frauen, Kinder und ältere Menschen werden aus ihren Häusern geholt und entführt. Ich habe immer für den Frieden gebetet. IMMER. Ich habe mich immer für meine jüdische Gemeinschaft eingesetzt, und ich habe mich auch für meine arabischen Brüder und Schwestern eingesetzt. Heute habe ich keine Worte. Nur Herzschmerz. Nur Tränen."

Jamie Lee Curtis und Amy Schumer reposteten Osearys Beitrag und fügten eigene Worte hinzu. "Meine Hände in deinen", schrieb Curtis. Sie postete auch ein Bild von verängstigten Kindern mit der Überschrift "Terrorhimmel".

Schumer schrieb unter Osearys Bildunterschrift: "Jüdische Menschen sind die einzige Gruppe, die sich nicht selbst verteidigen darf. Das hat nichts mit der Besatzung zu tun. Die Hamas will kein Ende der Besatzung. Sie wollen Israel ausrotten. Sie werden vom Iran finanziert, der versucht, das Friedensabkommen zu zerstören."

Bar Refaeli teilt unzählige Posts

Das israelische Supermodel Bar Refaeli (38) teilt ebenfalls unzählige Storys zum Angriff. Zu sehen sind Fotos mit Telefonnummern.