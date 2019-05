Blondes Haar, gewinnendes Lächeln und große Rehaugen - erkennen Sie, wer die Schwester dieser Influencerin ist? Richtig, Jamie Lynn sieht ihrer großen Schwester Britney Spears zum verwechseln ähnlich. Und so wie Britney verschlägt es das jüngste der drei Spears-Kinder früh ins Rampenlicht. 2005 spielt sie in der Nickelodeon-Sendung "Zoey 101" die Hauptfigur. Sogar den Titelsong der Show singt die damals 14-Jährige selbst. Es folgen weitere Auftritte als Schauspielerin und Sängerin. Doch im Vergleich zu Britney geht Jamie Lynn ihre Karriere ruhiger an - so auch mit ihrer letzten Single "Sleepover", die sie 2016 veröffentlicht. Genau wie ihre neun Jahre ältere Schwester hat die 28-Jährige zwei Kinder: 2008 bringt sie ihre erste Tochter zur Welt. Vom Vater des Kindes, Casey Aldridge, trennt sie sich allerdings 2010. Vier Jahre später heiratet sie Jamie Watson, mit dem sie 2018 eine weitere Tochter bekommt. Auf Instagram teilt Jamie Lynn viele Alltagsmomente mit ihren 1,5 Millionen Followern. In den Musikcharts ist es um sie hingegen ruhig geworden und auch auf den Roten Teppichen Hollywoods ist sie kaum noch anzutreffen.