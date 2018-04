Popstar Britney Spears (36, "Oops! ... I Did It Again,) ist erneut Tante geworden. Ihre kleine Schwester Jamie Lynn Spears (27) wurde zum zweiten Mal Mama. Wie das "People"-Magazin berichtet, brachte die 27-Jährige bereits am Mittwoch in Covington, im US-Bundesstaat Louisiana, ein gesundes Mädchen zur Welt. Die neue Erdenbürgerin trägt den Namen Ivey Joan Watson und vor allem der zweite Vorname der Kleinen hat eine besondere Bedeutung für Spears.

Joan soll an Spears' Tante Sandra erinnern, die vor zehn Jahren an Eierstockkrebs gestorben ist. "Sie war die anmutigste Frau, die ich je gekannt habe", sagte die 27-Jährige. Das erste Foto des Mädchens gibt es auch bereits zu sehen, auf dem Instagram-Account von Jamie Lynn Spears. Gemeinsam mit Ehemann Jamie Watson (46) und ihrer ersten Tochter Maddie Briann (9), die aus ihrer früheren Beziehung mit Casey Aldridge (28) stammt, strahlen sie das neue Familienmitglied an.