Die Corona-Pandemie hat auch die Familie des britischen Star-Kochs Jamie Oliver getroffen. In einem Interview erzählte der 47-Jährige, dass seine Frau schwer erkrankte – und bis heute unter den Folgen leidet.

Star-Koch Jamie Oliver hat in einem Interview offenbart, dass seine Frau Jools zu Beginn der Pandemie schwer an Corona erkrankt ist und sie seit mittlerweile zwei Jahren an Long Covid leidet. "Es hat sie leider wirklich hart getroffen", sagte der 47-Jährige dem Magazin "Daily Mail Weekend".

Inzwischen gehe es ihr okay, "aber immer noch nicht so, wie sie es gern hätte". "Sie findet es sehr beängstigend", sagte Oliver. Das Paar habe zahlreiche Ärzte in London aufgesucht – ohne Erfolg. "Keiner weiß wirklich etwas. Die Daten über Long Covid werden erst gesammelt." Obwohl es seiner Frau seit zwei Jahren nicht gut gehe, meistere sie den Alltag. "Sie war ein absoluter Superstar", schwärmte der Brite.

Wie genau sich die Long-Covid-Erkrankung bei seiner Frau äußert, verriet Jamie Oliver nicht. Zu den typischen Symptomen gehören Atemnot, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen sowie Brust- und Muskelschmerzen. Nach Angaben des Office for National Statistics leben im Vereinigten Königreich derzeit fast zwei Millionen Menschen mit Long Covid.

Die Corona-Pandemie und die Erkrankung seiner Frau hätten ihn dazu gebracht, sein Leben grundlegend zu überdenken, sagte Jamie Oliver. "Mit wem willst du deine Zeit verbringen? Was bedeutet wirkliches Glück? Wenn Corona irgend etwas Gutes bewirkt hat, dann die Konzentration auf das Wesentliche. Ich versuche, danach zu handeln."

Jamie und Jools Oliver sind seit 30 Jahren ein Paar und haben fünf gemeinsame Kinder. Über seine drei Töchter sagte er in dem Interview: "Mit Jungen im Teenageralter habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber Mädchen im Teenageralter fand ich sehr schwierig. (...) Wenn sie 13 werden, wird man fallen gelassen. Alles, was man will, sind ein paar Umarmungen am Tag und dass man geschätzt wird, aber die Chemie stimmt einfach nicht. Nach dem 13. Lebensjahr bekommt man die Kinder nicht zurück. Sie verändern sich völlig. Es hat eine Weile gedauert, darüber hinwegzukommen. Ich habe wirklich mit den Teenagerjahren gekämpft."

