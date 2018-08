Mach doch einfach so lange du Lust hast - diesen Blankoschein hat das ZDF offenbar Chef-Zyniker Jan Böhmermann (37) ausgestellt. Denn Böhmi darf am 2. November dieses Jahres nicht nur vom Spartensender ZDFneo zum Hauptsender wechseln, Programmchef Norbert Himmler erwies ihm mit der Show "Lass Dich überwachen" auch unglaubliches Vertrauen: "Ich habe Jan Böhmermann gesagt, dass er bis tief in die Nacht senden darf, praktisch open-end, wenn die Sendung das hergibt. Er hat mir verraten, dass es schon immer sein Traum war, zwischendurch in einer Show zu den 'heute'-Nachrichten nach Mainz zu übergeben und anschließend mit der Show weiterzumachen. Mal sehen, was passiert", verriet er "Goldene Kamera".

In bester "Wetten, dass..?"-Manier unter Thomas Gottschalk (68) werden sich an besagtem Tag die angrenzenden Sendungen also an Böhmermanns Ausdauer orientieren müssen. Kaum vorstellbar jedenfalls, dass er sich die Chance entgehen lässt, bis früh in die Morgenstunden das Sagen beim ZDF zu haben.

Startschuss von "Lass Dich überwachen" ist ab 23:00 Uhr, direkt nach der "heute-show". Das Konzept der Sendung ist Fans von Böhmermanns "Neo Magazin Royale" bereits bestens bekannt. Unter der Rubrik mit gleichem Namen durchstöbert das Team der Show im Vorfeld die Twitter-, Instagram- und Facebook-Profile der anwesenden Zuschauer und konfrontiert sie in der Show mit den peinlichsten Postings. Der Mehrwert der ZDF-Show soll sein, "dass wir die jüngeren Zuschauer darauf hinweisen wollen, was sie mit ihren Informationen im Netz so alles preisgeben", so Himmler weiter.