Der Schauspieler Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Seine Paraderolle war TV-Kommissar Dirk Matthies aus der ARD-Serie "Großstadtrevier". Deswegen war Fedder seit vielen Jahren Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Diese hat Fedder nun eine besondere Traueranzeige gewidmet, die sowohl im Hamburger Abendblatt als auch auf Twitter veröffentlicht wurde. "Ein letzter Funkspruch in aller Stille", steht darin: "Peter 14/2 geht in Status 6 - alle Michel ENDE".

"Peter 14/2" sei der Streifenwagen von Fedders Figur Matthies im "Großstadtrevier" gewesen, heißt es beim "Hamburger Abendblatt". In der internen Kommunikation bedeute "Status 6" laut einem Polizeisprecher "außer Betrieb". Und "Michel" sei die Bezeichnung für die Funkbereiche in Hamburg. Somit verneigt sich "ganz Hamburg". Darunter ist zu lesen: "Wir sagen danke - und ebenso leise tschüss!" Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bis zur Trauerfeier am 14. Januar 2020 die Möglichkeit bestehe, "an der Davidwache in einem Raum der Stille zu kondolieren".

Zum Abschied zwei ausgewählte Folgen "Großstadtrevier"

Der NDR überträgt die Trauerfeier von Jan Fedder live. Die Übertragung startet um 13:45 Uhr, um 14 Uhr beginnt die Trauerfeier im Hamburger Michel. Zudem berichtet das Radioprogramm NDR 90,3 ab 13 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalten.

Das Erste gedenkt Fedder mit zwei ausgewählten Episoden "Großstadtrevier". Am Montag, 13. Januar, wird "Dirks Sorgenkind" (Folge 395) gezeigt, am Montag, 20. Januar, "Ausnahmezustand" (Folge 405). Beide werden "auf 'seinem' Sendeplatz" um 18:50 Uhr ausgestrahlt, wie das Erste mitteilte.