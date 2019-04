Ein halbes Jahr trägt sie schon seinen Namen: Phong Lan Hofer (41) und Jan Hofer (69), Chef-Sprecher der ARD-"Tagesschau", haben heimlich geheiratet. Wie "Bunte" berichtet, haben die beiden bereits im Oktober des vergangenen Jahres Ja gesagt. Warum sie ihren großen Tag so lange verheimlichten, verrieten sie nun im Interview mit dem Magazin.

Bereits ihr Kennenlernen im März 2014 gestaltete das Paar sehr privat, nur Freunde und Familie wussten von ihrer Beziehung. "Für uns hatte das einen besonderen Zauber, unsere Liebe gehörte zunächst nur uns. Wir lebten in unserem Kokon, das war heimelig und schön", so Phong Lan Hofer. Im August folgte der Heiratsantrag. Auch ihre Hochzeit am 26. Oktober 2018 wollten sie deshalb erst einmal allein genießen. "Die Schonfrist als Ehemann ist nun vorbei. Ab sofort muss ich meinen Ehering in der Öffentlichkeit tragen. Meine Frau besteht darauf", fügte Jan Hofer schmunzelnd hinzu.

Für die Hochzeitsfeier im noblen Anglo-German Club an der Hamburger Alster wählten sie einen besonderen Tag. "Mein Sohn Roman feierte an unserem Hochzeitstag seinen 30. Geburtstag", erzählte Jan Hofer weiter. Besonders dankbar sei Hofer, dass seine "Lani" die Familie zusammenhält, sie längst von "unseren vier Kindern" spreche. Ihr gemeinsamer Sohn Henry (3) habe seine älteren Geschwister, Jan Hofer hat aus seiner ersten Ehe mit Schlagersängerin Anne-Karin (71) zwei Söhne und eine Tochter, ins Herz schließen können - und andersherum. Das nächste Familientreffen stehe auch schon an: Sein Sohn Alexander werde im Mai heiraten.

Zusammenbruch nach den Flitterwochen

Im Februar verbrachte das Ehepaar seine Flitterwochen in Dubai. Dabei habe sich der Nachrichtenmann laut eigener Aussage eine schwere Influenza zugezogen, die auch für seinen Zusammenbruch vor laufender "Tagesschau"-Kamera am 14. März verantwortlich gewesen sei. "Ich bin kerngesund, hatte die Grippe nur nicht auskuriert." Der Vorfall sei trotzdem ein Warnschuss gewesen, besser auf seine Gesundheit zu achten: "Ich werde mir diese Woche neue Inlineskates kaufen." Jan Hofer ist seit Oktober 2004 Chefsprecher der "Tagesschau". Seine Karriere bei der Nachrichtensendung begann bereits 1985.