Anna Loos und Ehemann Jan Josef Liefers waren bei "The Masked Singer" dabei. Das sollte man über das Künstler-Ehepaar wissen.

Bei "The Masked Singer" (ProSieben) wurde am Wochenende Anna Loos (52) als Seepferdchen enttarnt, Jan Josef Liefers (58) als Känguru ereilte dieses Schicksal bereits in der ersten Ausgabe der diesjährigen Ausgabe der Show. Die beiden in Brandenburg an der Havel (Loos) und Dresden (Liefers) geborenen Künstler sind im wahren Leben seit mehr als 20 Jahren ein Liebespaar. Ihre Töchter Lilly und Lola Liefers kamen 2002 und 2008 zur Welt - beide stehen seit 2012 und 2015 selbst vor der Kamera. Zwischen den Geburten ihrer Kinder heirateten Loos und Liefers im Jahr 2004.

Die Wahlberliner Liefers und Loos durften sich durchaus gute Chancen in der Musikshow ausmalen, denn beide sind Schauspieler und Musiker. Während bei ihm allerdings ganz klar die Schauspielerei im Vordergrund steht, entdeckte Loos zuerst ihre Liebe zur Musik.

Musikerin und Schauspieler - und umgekehrt

Jan Josef Liefers ist seit 2002 Teil des mit Abstand beliebtesten "Tatort"-Teams. Regelmäßig schlüpft er Sonntagabend in die Rolle des arroganten, aber brillanten Rechtsmediziners Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne. Zusammen mit dem norddeutschen Kriminalhauptkommissar Frank Thiel - gespielt von Axel Prahl (63) - und ihrem Team löst er die Mordfälle in und um Münster. Seine mehr als 20 Auszeichnungen und Film- und Fernsehpreise, darunter zwei Grimme-Preise, bekam er für seine Ermittlerrolle oder Produktionen wie "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1997), "Das Wunder von Lengede" (2003) und "Der Turm" (2012). Liefers darf aber auch ganz andere Trophäen sein Eigen nennen wie das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland für soziales Engagement (2011) oder Hutträger des Jahres 2016, Krawattenmann des Jahres 2017 und Goldenes Schlitzohr.

Neben der Schauspielerei hat er sich aber auch eine Karriere als Musiker aufgebaut. Seit 2006 geht Liefers mit seiner Band Radio Doria regelmäßig auf Tour. Als Feature-Künstler war er mit "Endloser Sommer" auf dem Album "So ist das Spiel" (2010) von Stefan Waggershausen (74) dabei. Zwei Jahre später begleitete er die Band Puhdys bei deren Jubiläumstour zum 40-jährigen Bandbestehen. 2015 trat er mit Radio Doria für das Bundesland Sachsen bei Stefan Raabs (56) Bundesvision Song Contest an - mit ihrem Titel "Sehnsucht Nr. 7" landeten sie auf dem vierten Platz.

Bei Anna Loos erwachte die Leidenschaft für Musik schon im frühen Teenie-Alter. Auf eine erste Gesangsausbildung folgte nach der Flucht aus der DDR als 17-Jährige - über die damalige Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich - eine Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Ab den frühen 1990er-Jahren kam sie so über die Musik zur Schauspielerei. Von 1997 bis 2000 war sie fester Teil des ebenfalls sehr beliebten Kölner "Tatort"-Teams. In den Ballauf-und-Schenk-Krimis spielte sie die Sekretärin Lissy Pütz. Weitere TV-Highlights ihre Karriere sind die Serie "Weissensee" (2010-2018), die Titelrolle in der Krimireihe "Helen Dorn" (seit 2014) oder die Miniserie "Tannbach" (2018). Auch sie konnte im Laufe ihrer Schauspielkarriere der familieninternen Auszeichnungsvitrine einige Exemplare hinzufügen. Unter anderen wurde Anna Loos 2018 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin für ihr zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Mehr noch als Liefers wird Loos nach wie vor auch als Musikerin wahrgenommen. Ab 2005 trat sie als Gastsängerin mit der 1978 in Ost-Berlin gegründet Rockband Band Silly auf. 2006 bis 2016 war sie festes Bandmitglied. Mit der Single "Alles Rot" erreichte die Band beim Bundesvision Song Contest 2010 den zweiten Platz für Sachsen-Anhalt, ein Jahr später belegte sie im Duett mit Bosse (43) den dritten Platz. Anfang 2019 veröffentlichte Anna Loos ihr erstes Soloalbum - "Werkzeugkasten" eroberte Platz 16 der deutschen Charts.