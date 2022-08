Reality-TV-Star Jan Leyk hat sich verlobt. Auf Instagram teilte er ein süßes Foto.

Jan Leyk (37) hat sich mit seiner Freundin verlobt. Der "Berlin - Tag & Nacht"-Star verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. Der 37-Jährige teilte ein Foto, das seine Hand und die seiner Partnerin zeigt. Gut zu sehen ist darauf der funkelnde Verlobungsring. "Frau glücklich... Mann pleite...", schrieb Leyk vielsagend dazu. "Jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem ganzen Liebeswahnsinn hier." Dazu setzte er das Hashtag "#mrandmrsleyk", zu Deutsch "Herr und Frau Leyk".

Glückwünsche für Jan Leyk

In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Glückwünsche. Reality-TV-Star Serkan Yavuz (29) schrieb: "Wünsche euch bis ans Lebensende das schönste Glück der Welt." Auch Sänger Pietro Lombardi (30) freut sich: "Jaaaaaaaaaaaaa (...) ich bin der glücklichste Bruder der Welt."

Jan Leyk wurde durch die Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" bekannt, in der er von 2011 bis 2012 den Barkeeper Carlos Hansen spielte. 2013 nahm der DJ an "Promi Big Brother" teil. Im April 2022 war Leyk in der Show "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei zu sehen.