Durch die Scheiben der schwarzen Limousine ist nicht zu erkennen, ob Jan Ullrich tatsächlich im Inneren sitzt. Laut Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft hat der Ex-Radprofi im Lauf des Nachmittags aber das Polizeipräsidium verlassen. Es gebe keine Voraussetzungen für eine Inhaftierung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung dauerten aber noch an. Ullrich war am frühen Freitagmorgen in einem Frankfurter Luxus-Hotel festgenommen worden. Er soll dort nach einem Streit eine Escortdame angegriffen haben, mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei seiner Festnahme habe er Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Während die Frau bei der Vernehmung den Angriff umfassend beschrieb, verweigerte Ullrich den Ermittlern zufolge bislang die Aussage. Der Tour-France-Held von 1997 war erst am vergangenen Wochenende in Mallorca festgenommen worden, nach einem Streit mit seinem Nachbarn, dem Schauspieler Til Schweiger. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung war Ullrich am Donnerstag von Mallorca nach Frankfurt geflogen, um eine Therapie zu beginnen.