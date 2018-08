Jan Ullrich macht erneut Schlagzeilen. Der ehemalige Radprofi wurde am frühen Freitagmorgen in einem Luxus-Hotel in Frankfurt festgenommen, das bestätigte die Polizei in der Mainmetropole. Gegen den 44-Jährigen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Demnach soll Ullrich in dem Hotel eine Prostituierte attackiert haben. Dabei habe er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Im Polizeipräsidium Frankfurt sollten Ullrich und die Frau am Freitag zu den Vorwürfen befragt werden. Am Wochenende war Ullrich von der spanischen Polizei in Mallorca festgenommen worden, wegen eines Streites und einem daraus resultierenden Zwischenfall mit seinem Nachbarn Til Schweiger. Laut einem Bericht der BILD-Zeitung war Ullrich am Donnerstag nach Frankfurt geflogen, um dort eine Therapie zu beginnen. 1997 hatte Ullrich als einziger Deutscher die Tour de France gewonnen. Nach Dopingvorwürfen zog er sich 2006 jedoch aus dem Sport zurück.