Jana Azizi hat sich kurz vor Weihnachten verlobt! Ihr Freund hat während eines gemeinsamen Trips nach Paris um ihre Hand angehalten.

Jana Azizi (33) und ihr Freund Johann Ackermann haben sich verlobt! Der Triathlet hat die Fernsehmoderatorin während eines romantischen Trips nach Paris die Frage aller Fragen gestellt. Die süßen Fotos von dem Antrag hat Azizi bei Instagram gepostet.

Das verliebte Paar steht auf den Schnappschüssen vor der "Wall of Love". Auf den Bildern kniet der Sportler mit einem Ring vor seiner Partnerin. Nach dem Antrag küssen sich die beiden innig. "Wenn man nach einem Bild fragt und plötzlich der Freund vor einem kniet", heißt es unter dem Beitrag. Zudem fügt die Moderatorin ein "Ich liebe dich" in kyrillischen Buchstaben hinzu. Die Fotoreihe versieht die 33-Jährige mit dem Hashtag "Magic can happen anywhere" (zu Deutsch: Magie kann überall passieren).

Prominente gratulieren

Zahlreiche Stars haben den frisch Verlobten bereits gratuliert. Simone Ballack (46) kommentiert den Beitrag mit zwei roten Herzen, Valentina Pahde (28) schließt sich der Emoji-Parade mit Herzaugen an. Franca Lehfeld (33), die in diesem Jahr Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) geheiratet hat, schreibt unter den Beitrag: "Alles erdenklich Liebe euch beiden". Auch Artistin Lili Paul-Roncalli (24) und Kollegen wie Angelika Fingererben (42), Anna Kraft (37), Nena Brockhaus (30) und Chris Wackert (33) sprechen der Moderatorin ihre Glückwünsche aus.