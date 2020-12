Jana Ina Zarrella und Ehemann Giovanni gelten als Traumpaar in der deutschen Promi-Welt.

Geburtstagskuchen am Rasthof

Jana Ina Zarrella Geburtstagskuchen am Rasthof

Jana Ina Zarrella feiert am 12. Dezember ihren 44. Geburtstag. Mit Ehemann Giovanni Zarrella war sie um Mitternacht an einem besonderen Ort.

Moderatorin Jana Ina Zarrella feiert an diesem Samstag (12. Dezember) ihren 44. Geburtstag. Ihr Ehemann, Sänger Giovanni Zarrella (42), hat auf Instagram verraten, an welchem ungewöhnlichen Ort die beiden um Mitternacht in das neue Lebensjahr seiner Frau gefeiert haben.

"Meine Königin hat Geburtstag und der wird gefeiert - egal wo wir sind in dieser Minute. Happy Birthday Amore", schrieb der Musiker und Moderator zu einem Bild, auf dem sich das Paar beim Kuchen essen präsentiert. Im Hintergrund sind die Zapfsäulen einer Tankstelle zu sehen. Als Aufnahmeort des Fotos gab Zarrella eine Autobahnraststätte Richtung Dortmund an. "Bester Geburtstag ever. Ich liebe dich", kommentierte seine Frau das Selfie der beiden, auf dem das Geburtstagskind einen Kuss seines Ehemannes auf die Wange bekommt. Das Paar ist seit 2005 verheiratet und hat zwei Kinder.

Promis gratulieren

Mit einem Selfie und einem Strahlen im Gesicht zeigt Jana Ina Zarrella auch auf ihrem eigenen Instagram-Account, dass sie ihren besonderen Tag sichtlich genießt. Unter dem Post sammelten sich in kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche. "Happy Birthday meine wunderschöne Prinzessin. Lass Dich ordentlich feiern, Du hast es verdient", kommentierte Monica Ivancan (43). Katja Burkard (55), Regina Halmich (44), Patricia Kelly (51) oder auch Thomas Anders (57) schlossen sich den Glückwünschen an.