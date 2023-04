Moderatorin Jana Ina Zarrella macht Urlaub auf den Malediven. Dass es für sie das "Paradies" ist, zeigt sie mit verführerischen Strandfotos.

Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) urlaubt derzeit mit ihrer Familie und Freunden auf den Malediven. Sie findet es offenbar wunderbar auf dem Inselstaat im Indischen Ozean, wie ihre Follower und Followerinnen auf Instagram erfahren.

Jana Ina Zarrella: "Ich glaube, ich bleibe einfach hier"

"Hello paradise", schreibt sie etwa zu einem Foto, das sie in Shirt und Shorts am Sandstrand zeigt. Im nächsten Feed-Post wird es noch verführerischer, denn da zeigt sie zwei Fotos von sich überglücklich im Meer liegend: grüner Bikini trifft hier auf türkisgrünes Wasser. "Ich glaube, ich bleibe einfach hier", kommentiert die Ehefrau (seit 2005) von Musiker und Moderator Giovanni Zarrella (45) die Bilder.

In ihren Stories gewährt sie weitere Einblicke. Beispielsweise zeigt sie einen großen hellgrauen Vogel, der sie offenbar immer beim Essen besucht. "Wer darf beim Mittagessen nicht fehlen? Bernard!!!", freut sie sich darüber.