👶🏻 Ihr Lieben, heute (17.11) ist Welt-Frühchen-Tag. Ein Tag, der in mir viele Erinnerungen erweckt. Ich glaube ich habe noch nie so offen darüber „gesprochen“. Vielleicht, weil es weh tut oder es mich an viele Momente erinnert, die schön aber gleichzeitig mit Angst verbunden waren. Dieses Bild wurde während der Fashion Week 2013 geschossen. Ich war da hochschwanger aber hatte noch viel Zeit vor mir. Unsere Tochter sollte Ende März zur Welt kommen. Aber irgendwie kam alles anders als erwartet. Fünf Tage nach diesem Event ist meine Fruchtblase geplatzt. Der Schock war groß! Ich hatte weder ein Kinderzimmer fertig noch ihre Klamotten gewaschen. Ich wusste einfach nicht, was auf uns zukommen würde. Im Krankenhaus wurde die Geburt eingeleitet und die Kleine kam ca. 36 Stunden später zur Welt. Sie war wunderschön aber klein, da sie 8 Wochen zu früh zur Welt kam. Sie musste leider sofort zur Intensivstation. Nach genau 3 Wochen durften wir endlich mal nach Hause gehen. Frühchen sind viel stärker als wir denken. Sie sind wahre Kämpfer und trösten unsere Traurigkeit mit ihrer Energie und Liebe. Ich blieb sehr lang traumatisiert und wollte vielleicht deswegen nie ihren Namen verraten oder darüber sprechen. Ich wollte sie beschützen und ihr Zeit geben sich in dieser Welt wohl zu fühlen. Mir wurde einiges weggenommen - ich habe mein Baby nach der Geburt nicht gehalten, sie durfte bei mir nicht bleiben und ich habe in den ersten Tagen sehr viel geweint. Der schönste Tag meines Lebens war mit Tränen verbunden, die nicht immer für Freude da waren. Eltern von Frühchen müssen ebenfalls lernen mit vielen Traumas und Schicksalen zu leben. Sie müssen ihren Trauma langsam verarbeiten und lernen das zu akzeptieren und damit zu leben. Heute ist deswegen ein sehr wichtiger Tag. Es werden jährlich immer mehr Frühchen geboren! Und das erinnert uns daran, dass eine gesunde Schwangerschaft und eine Geburt ohne Komplikationen nicht selbstverständlich ist. An die Mamas, die das erlebt oder vielleicht gerade das gleiche erleben: ich denke an Euch und weiß ganz genau, was ihr durchmacht. Seid umarmt! Ihr seid nicht alleine! ❤️ #weltfrühchentag #momslife