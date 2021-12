Jana und Thore Schölermann haben die Geburt ihrer Tochter auf Instagram verkündet. Zahlreiche Stars gratulierten bereits.

Die Freude ist groß: Jana (34) und Thore Schölermann (37) sind Eltern geworden. Das verkündete das Paar am Sonntag auf Instagram. Zahlreiche Stars haben den beiden in den Kommentaren bereits gratuliert. Sänger Patrick Lindner (61) schrieb an das Baby: "Herzlich Willkommen kleine ilvi", und fügte hinzu: "Und den Eltern herzlichen Glückwunsch." Auch Schauspieler Jo Weil (44) meldete sich zu Wort: "Ich freue mich so unglaublich für euch und kann es gar nicht abwarten, die Kleine zum ersten Mal selbst im Arm zu halten!"

TV-Moderatorin Annemarie Carpendale (44) erklärte mit zahlreichen Herz-Emojis, auch im Namen von Ehemann Wayne (44) und Sohn Mads (3): "...also, Mads ist startklar. Dickster Glüüüüüückwunsch von den C's!!!!!!! Jetzt kommt SO eine besondere Zeit...u sie hört nieee wieder auf....." Rebecca Mir (29), die seit April Mutter ist, freut sich ebenfalls: "Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club. Mal schauen, wann es das erste PlayDate gibt". Weitere Promis, die öffentlich gratulieren, sind unter anderem Jana Ina Zarrella (45), Fiona Erdmann (33), Frauke Ludowig (57), Lena Gercke (33), Miriam Lahnstein (47), Ross Antony (47), Isabel Edvardsson (39) oder Sänger Sasha (49), der "alles Liebe für diese wunderschöne Reise, die jetzt so richtig beginnt" wünschte.

"Und auf einmal macht alles Sinn!"

Jana und Thore Schölermann hatten die Geburt zuvor mit einem Schwarz-Weiß-Foto verkündet, das die kleinen Händchen ihrer Tochter zeigt. Der 37-Jährige schrieb dazu: "Und auf einmal macht alles Sinn! Willkommen in der Familie kleines Schölermannchen! Ich hoffe, es dauert ganz lange, bis du diesen Post siehst und liest, aber wenn: Wir lieben dich und stehen immer hinter dir! PS: An zukünftige Jungs: wenn es soweit ist, ich habe euch im Auge!"

"Unsere kleine Ilvi! Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht was ich schreiben soll, denn keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden", erklärte die glückliche Mutter in einem zweiten Post und verriet damit auch gleich den Namen der Kleinen.

Im Juli hatten Jana und Thore Schölermann die Baby-News auf Instagram offiziell gemacht. Es ist ihr erstes Kind. Im September verkündeten sie, dass sie eine Tochter bekommen. Die beiden Schauspieler und Moderatoren sind seit 2019 verheiratet. Sie lernten sich 2010 am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap "Verbotene Liebe" kennen und lieben.