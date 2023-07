Jane Mallory Birkin wurde am 14. Dezember 1946 in London geboren und verbrachte den Großteil ihres Lebens in ihrer Wahlheimat Frankreich. In Paris ist die englisch-französische Schauspielerin nun verstorben. Sie wurde 76 Jahre alt und man fand sie, laut französischen Medienberichten, leblos in ihrem Haus.

In jungen Jahren, mit gerade einmal 20 Jahren, gelang Birkin 1967 der internationale Durchbruch als Schauspielerin mit dem Film "Blow Up", mit dem sie bei den damaligen Filmfestspielen in Cannes die "Goldene Palme" erhielt. Danach ging es steil bergauf. Schon 1968 spielte sie an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon eine Nebenrolle in "Der Swimmingpool".

Kurze Zeit später, während der Dreharbeiten zu "Slogan", lernte sie Serge Gainsbourg kennen. Mit dem französischen Schauspieler und Chansonnier nahm sie 1976 den international erfolgreichen Song "Je t'aime ... moi non plus" auf, der bis heute ein Hit in diversen Liebesfilmen ist.

Jane Birkin erfand die Hermés Birkin Bag durch einen Zufall

Jane Birkin bekam über die Jahre drei Töchter, Kate Barry (1967–2013), Charlotte Gainsbourg (* 1971) und Lou Doillon (* 1982), mit drei verschiedenen Männern. Durch ihre Mutterschaft entstand auch eine der teuersten Handtaschen der Welt, die sogar nach ihr benannt wurde. Die Birkin Bag des französischen Designerlabels Hermés. Die Geschichte hinter der Tasche ist charmant: Bei einem Flug von Paris nach London klagte die Schauspielerin ihrem Sitznachbarn ihr Leid, dass es einfach keine praktischen Handtaschen für Mütter gebe – der Sitznachbar war zufälligerweise Jean-Louis Dumas, der damalige Chef von Hermés, der direkt eine rechteckige, größere Handtasche skizzierte, die bis heute sehr begehrt ist.

Bis zu ihrem Lebensende hatte Birkin in etwa 70 Filmen mitgespielt und auch das Singen begleitete sie weiterhin. In diesem Jahr wollte die 76-Jährige eigentlich im Frühjahr auf eine kleine Tournee gehen, diese musste jedoch krankheitsbedingt abgesagt werden. Nun starb die Sängerin in Paris. Sie hinterlässt zwei Töchter – ihre Älteste starb vor zehn Jahren –, viele Filme und einen der legendärsten Liebessongs aller Zeiten.

Quellen: T-Online, Wikipedia, Daily Mail