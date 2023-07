Jane Birkin ist tot. Die britisch-französische Sängerin, Schauspielerin und Stilikone verstarb in Paris im Alter von 76 Jahren.

Die englisch-französische Sängerin, Schauspielerin und Stilikone Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das berichten übereinstimmend französische Medien. Unter anderem schreibt die Tageszeitung "Le Parisien", dass Birkin am Sonntag leblos in ihrem Haus in Paris aufgefunden worden sei. Im März wurden gesundheitliche Probleme bekannt, nachdem Birkin einige Konzerte absagen musste, darunter auch mehrere Auftritte in Deutschland. Der TV-Sender BFMTV sprach damals davon, dass die Künstlerin einen Schlaganfall erlitten habe.

Bereits in ihrer 2018 erschienenen Biografie gab sie bekannt, dass sie gegen Leukämie kämpfe. Birkin kam 1946 in London zur Welt, lebt allerdings seit den 60er-Jahren vorwiegend in Paris und der Bretagne. Zunächst war sie mit dem Komponisten John Berry (1933-2011) von 1965 bis 1968 verheiratet und konnte in dieser Phase bereits erste Erfolge feiern - sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin.

Jane Birkin und ihr gehauchtes "Je t'aime"...

International bekannt wurde Birkin dann dank ihres Skandal-Hits "Je t'aime ... moi non plus", welches sie mit ihrem damaligen Partner Serge Gainsbourg (1928-1991) aufgenommen hatte. Die beiden lernten sich Ende der 60er-Jahre bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen und lieben. Die beiden trennten sich im Jahr 1980. Bis in die 1990er-Jahre hinein war sie anschließend mit dem Regisseur Jacques Doillon (79) liiert. Birkin hatte drei Kinder aus diesen drei Beziehungen: die bereits verstorbene Fotografin Kate Barry (1967-2013), Schauspielerin und Sängerin Charlotte Gainsbourg (51) sowie die ebenfalls als Schauspielerin und Musikerin aktive Lou Doillon (40).

Birkin ist Namensgeberin für eine im Jahr 1984 ursprünglich für sie entworfene Handtasche der Modemarke Hermès. Die sogenannte Birkin Bag wird seitdem in Handarbeit entworfen und wurde zahlreich nachgeahmt und kopiert. Die Idee entstand laut Birkin während eines Flugs von Paris und London, als sie der damalige Hermès-Boss Jean-Louis Dumas auf ihre Handtasche ansprach, aus der ihre Sachen zu Boden fielen. Er habe gesagt: "Sie bräuchten eine mit Innentasche." Birkin habe geantwortet: "An dem Tag, an dem Hermès eine solche herstellt, besorge ich sie mir."