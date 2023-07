Jane Birkin ist gestorben. Das berichten mehrere französische Medien. Sie wurde 76 Jahre alt.

Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Wie französische Medien berichten, wurde Birkin am Sonntag leblos in ihrem Zuhause in Paris gefunden. Birkin wurde unter anderem durch das Lied "Je t'aime ... moi non plus" bekannt, das sie 1976 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm.

Jane Birkin – Stilikone, Musikerin, Schauspielerin

Gainsbourg hatte sie 1969 bei Dreharbeiten kennengelernt. Manche Radiosender setzten den provokant vorgetragenen Titel eine Zeitlang auf den Index, unter ihnen auch die britische BBC. Neben der Musik war die Schauspielerei die zweite große Leidenschaft Birkins, die in etwa 70 Filmen mitwirkte.

Mit ihrer Rolle in Michelangelo Antonionis Film "Blow Up" wurde sie weltbekannt und bekam 1967 bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme. Ein Jahr Jahr später sah man sie neben neben Romy Schneider und Alain Delon in "Der Swimmingpool" (La Piscine).

Jane Birkin war eine Ikone der 1960er und 70er-Jahre. © IMAGO / ZUMA/Keystone

Birkin ist Namensgeberin für eine im Jahr 1984 ursprünglich für sie entworfene Handtasche der Modemarke Hermès. Die sogenannte Birkin Bag wird seitdem in Handarbeit entworfen und wurde zahlreich nachgeahmt und kopiert. Die Idee entstand laut Birkin während eines Flugs von Paris und London, als sie der damalige Hermès-Boss Jean-Louis Dumas auf ihre Handtasche ansprach, aus der ihre Sachen zu Boden fielen. Er habe gesagt: "Sie bräuchten eine mit Innentasche." Birkin habe geantwortet: "An dem Tag, an dem Hermès eine solche herstellt, besorge ich sie mir."

In den vergangenen Jahren hatte Birkin immer wieder gesundheitliche Probleme. Bereits in ihrer 2018 erschienenen Biografie gab sie bekannt, dass sie gegen Leukämie kämpfe. Im September 2021 musste sie wegen eines leichten Hirnschlags ihre Teilnahme am Filmfestival in Deauville absagen.