Jane Fonda ist seit den 60er Jahren erfolgreich im Showbusiness und lange hat sie versucht, ihre jugendliche Optik zu erhalten. Nun, im Alter von 84 Jahren, spricht sie offen über ihr Facelift und ob sie es noch mal wiederholen würde.

Die Schauspielerin Jane Fonda ist bereits 84 Jahre alt und ein Vorbild für viele. Denn im Gegensatz zu manchen gleich alten Damen ist sie aktiv geblieben, betreibt täglich Sport und fühlt sich auch in ihrem höheren Lebensalter fit. "Ich möchte, dass junge Menschen keine Angst mehr vor dem Älterwerden haben. Was zählt, ist nicht das Alter, nicht diese chronologische Nummer. Was zählt, ist Ihre Gesundheit", so die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin "Vogue".

Die Oscar-Gewinnerin ist sehr dankbar, dass sie sich in ihrem Alter noch an guter Gesundheit erfreuen kann. Doch mit ihrer älter werdenden Optik war die Schauspielerin nicht immer im Einklang. So sprach sie nun auch offen über ihr zurückliegendes Facelifting: "Ich hatte ein Facelifting und habe damit aufgehört, weil ich nicht verzerrt aussehen möchte. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich eins hatte", so die 84-Jährige. Sie selbst hat sich nach dem Eingriff jedoch gesagt: "Es kann süchtig machen. Mach es nicht nochmal. Viele Frauen da draußen sind süchtig danach", sagt Fonda.

Jane Fonda ist und bleibt sportlich, auch im Alter

Täglich ist die Erschafferin von Home-Aerobic-Kursen in den 80er Jahren dankbar für ihr Fitnesslevel: "Jeden Tag, wenn ich aus einem Auto aussteige, danke ich Gott, dass ich starke Oberschenkel habe und vor allem, dass ich weiter trainiert habe, um starke Oberschenkel zu behalten", so Jane Fonda in einem Interview für das "Glamour"-Magazin. Jane Fonda veröffentlichte 1982 ihr allererstes Workoutvideo, das im 20. Jahrhundert zur meistverkauften VHS wurde.

Auch schöne Weisheiten über das Älterwerden als solches teilte Fonda mit dem Mode-Magazin: "Wenn du älter wirst, merkst du, dass gesund zu bleiben, dich wirklich glücklich macht. Das ist etwas, das im Leben nicht chronologisch abläuft. Du kannst mit 84 sehr alt sein, das ist mein Alter, aber du kannst auch sehr jung sein." Wie sagt man doch so schön: Wer rastet, der rostet – das beweist auch Jane Fonda jeden Tag aufs Neue.

Quellen: Daily Mail, Vogue, Glamour