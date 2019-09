Schauspielerin Jane Lynch (59, "Glee") und Sängerin Cyndi Lauper (66, "Girls Just Want to Have Fun") haben sich zusammengetan, um ein neues Projekt zu verwirklichen. Wie "Variety" berichtet, hat Lynch am Rande der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards durchblicken lassen, dass sie und Lauper in einer neuen Comedyserie mitspielen werden. Die Serie soll ein modernes "Golden Girls" sein.

"Ich habe Netflix eine Serienidee unterbreitet und sie haben sie gekauft", erzählte Lynch laut "Variety" nachdem sie ihren Emmy als "Beste Gastdarstellerin in einer Comedyserie" für ihre Performance in "The Marvelous Mrs. Maisel" entgegengenommen hatte. Erste Details gab sie ebenfalls bekannt: "Wir sind in unserem Alter [...] und suchen nach unserem nächsten Auftritt - ohne je Ehemänner oder Kinder gehabt zu haben." Es werde zwei weitere Hauptdarstellerinnen geben, die bisher noch nicht gecastet wurden, so Lynch.