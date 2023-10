Jane Seymour ist seit Kurzem in einer neuen Beziehung. So hat sie ihren Freund John Zambetti kennengelernt.

Schauspielerin Jane Seymour (72) ist seit Kurzem glücklich mit ihrem neuen Partner John Zambetti liiert. Vor einer Woche machte der "Dr. Quinn"-Star das frische Liebesglück bei Instagram öffentlich. Jetzt verrät das Paar, wie es sich kennengelernt hat. "Unsere Kinder haben uns verkuppelt", gestanden Seymour und Zambetti dem "People"-Magazin am Wochenende auf dem roten Teppich eines Gala-Events. "Also müssen wir uns bestimmt keine Sorgen machen, dass die Kinder nicht damit einverstanden sind, mit wem wir zusammen sind", fügte Zambetti hinzu. Es mache ihn "sehr glücklich" mit Seymour zusammen zu sein.

Beide Söhne heißen Johnny und sind Musiker

Die Schauspielerin verriet, dass ihr der Musiker bereits einige Liebeslieder geschrieben habe. "Er ist Songschreiber. Ich glaube, das hat mich am Ende überzeugt", so das ehemalige Bond-Girl. Dass ihre jeweiligen Söhne beide Musiker seien, habe sie zueinander geführt. "Sein Sohn ist ein sehr erfolgreicher Rockmusiker in einer Band namens The Palms. Sein Name ist Johnny Zambetti", erklärte Seymour im Gespräch mit "People" die Hintergründe. "Und ich habe einen Sohn, der ebenfalls Rockmusiker ist - Johnny Keach. Also sagen wir, wenn wir über sie sprechen 'Mein Johnny', weil sie beide den gleichen Namen haben."

Die Musik sei auch ein wichtiger Teil ihrer Beziehung. Er habe in Los Angeles eine Menge Musiker als Freunde, so Zambetti. "Wir gehen gerne auf ihre Konzerte." Seymour sei "nie wirklich in die Spelunken gegangen", in denen seiner Meinung nach die "echten Musiker" spielen. Sie liebe es, mit ihm dort hinzugehen und er genieße es, ihr die Seiten von Los Angeles zu zeigen, die sie bislang nicht kannte.

Jane Seymour und ihr turbulentes Liebesleben

Jane Seymour hat insgesamt vier Kinder aus zwei verschiedenen Ehen. Aus ihrer Ehe mit David Flynn stammen die Tochter Katherine Flynn (41) und Sohn Sean Flynn (38). Aus der Ehe mit James Keach die Zwillinge John Stacy "Johnny" und Kristopher Keach (27). Insgesamt war die Schauspielerin bereits vier Mal verheiratet: Vor Flynn (1981 bis 1992) und Keach (1993 bis 2015) mit Michael Attenborough (von 1971 bis 1973) und Geoffrey Planer (1977 bis 1978). Zuletzt war sie in einer langjährigen Beziehung mit dem Produzenten David Green (74).

Mit Zambetti an ihrer Seite erlebe sie gerade die glücklichste Zeit ihres Lebens, wiederholte Seymour auf dem roten Teppich. Mit über 70 Jahren zu daten, sei "absolut fantastisch". Jeden Monat würden sie ihre Beziehung feiern. "Zu dieser Zeit im Leben, will man nicht 50 Jahre lang warten."