Janet Jackson bei einem Auftritt in Los Angeles.

Janet Jacksons Sohn feiert seinen fünften Geburtstag. Auf Instagram widmet die Sängerin ihrem Kind liebevolle Worte.

Janet Jackson (55) widmet ihrem kleinen Jungen zu seinem Geburtstag liebevolle Worte. Ihr Sohn Eissa, den sie mit ihrem Ex Wissam Al Mana hat, ist fünf Jahre alt geworden. Auf Instagram schrieb die Sängerin: "Du wirst so schnell groß. So ein intelligenter, schöner Junge. Ich wünsche dir ein Leben voller magischer Momente." Sie fügte mit einer Reihe Emojis hinzu: "Du bist Mamas Liebling. Alles Gute zum 5. Geburtstag, Baby!"

Janet Jackson und Wissam Al Mana waren seit 2012 verheiratet. Der gemeinsame Sohn kam am 3. Januar 2017 zur Welt. Im April 2017 bestätigte ein Sprecher der Sängerin die Trennung.

Doku kommt bald

Mehr Einblicke in das Leben von Janet Jackson verspricht unterdessen eine neue Doku. Fünf Jahre war diese in der Mache, am 28. Januar 2022 strahlen die amerikanischen TV-Sender A&E und Lifetime den ersten Teil aus. Anlass ist das 40. Bühnenjubiläum der Sängerin.

Via Twitter wurde gerade der erste lange Trailer zu "Janet" veröffentlicht. Der Clip zur zweiteiligen Dokumentation verspricht unveröffentlichtes Material sowie intime Einblicke. Und auch der berühmte Bruder Michael Jackson (1958-2009) soll eine Rolle spielen.