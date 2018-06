Geht es ihrem Sohn Eissa (1) in der Obhut von Noch-Ehemann Wissam Al Mana (43) auch wirklich gut? Diese Frage schien Janet Jackson (52, "Together again") am vergangenen Wochenende zu quälen. Wie "Entertainment Tonight" berichtet, soll die US-Sängerin Samstagnacht die Polizei gerufen haben, da sie um die Sicherheit ihres einjährigen Sohnes bangte. Dieser befand sich zu der Zeit gemeinsam mit Vater Wissam Al Mana, einem Geschäftsmann aus Katar, in einem Hotel in Malibu, Kalifornien.

Auslöser von Jacksons mütterlichem Unbehagen sei der Anruf eines Kindermädchens gewesen, das Al Mana bei der Betreuung des Kindes unterstützt. Randy Jackson (56), der Bruder der besorgten Mutter, erklärte gegenüber "Entertainment Tonight": Das Kindermädchen sei von Al Manas aggressivem Verhalten "verängstigt" gewesen und "sperrte sich in ein Badezimmer ein, damit sie Janet kontaktieren konnte".

Unbegründete Sorge?

Gegen 22 Uhr Ortszeit soll die Sängerin dann die Polizei alarmiert haben. Die Beamten gingen der Sache nach, konnten jedoch kein Fehlverhalten des Mannes feststellen. "Polizisten waren dort. Sie entschieden, dass das Kind in Ordnung war und gingen", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber dem US-Magazin "People". Jackson selbst war nicht vor Ort.

2012 gaben sich Janet Jackson und Wissam Al Mana das Jawort. Ihr gemeinsamer Sohn Eissa kam im Januar 2017 zur Welt. Nur drei Monate später, im April, trennten sie sich.