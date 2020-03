Janin Ullmann (38) heizt die Gerüchteküche weiter an: Sind sie und Fußball-Superstar Neymar (28) wirklich nur gute Freunde? Am Mittwochnachmittag postete die deutsche TV-Moderatorin in ihrer Instagram-Story Videos aus der französischen Hauptstadt. "So schön, dich wiederzusehen, Paris", schrieb sie zu einem der Clips. Nur ein zufälliger Ausflug? Oder hat ihr dortiger Aufenthalt doch etwas mit dem Kicker von Paris Saint-Germain zu tun?

Er steht am Abend auf dem Platz. Sie auf der Tribüne?

Auffällig: Am Mittwochabend findet im Prinzenparkstadion in Paris das Achtelfinalrückspiel der Champions League statt. Neymars Club trifft auf Borussia Dortmund. Ob Ullmann wohl im Stadion sein wird? Das erste Mal wäre es jedenfalls nicht. Bereits am 29. Februar dieses Jahres sah man sie gemeinsam mit dem Star-Kicker auf der Tribüne sitzen.

Kennengelernt hatten sich Ullmann und Neymar bei einem Presseevent im Rahmen seiner neuen Modekollektion, die der 28-Jährige in Düsseldorf vorstellte. Am 14. Februar veröffentlichte die TV-Moderatorin zudem einen gemeinsamen Schnappschuss der beiden und kommentierte diesen mit den Worten: "Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Schönen Valentinstag, Neymar."