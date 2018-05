Der Muttertag ist auch für Schauspielerin Janine Kunze (44) etwas ganz Besonderes. "Ich bekomme von den Kindern wirklich immer ganz tolle selbstgebastelte Geschenke und Blumen, und mein Mann hat auch immer was für mich", schwärmt die dreifache Mama im Interview mit spot on news. Gemeinsam mit ihrer Familie lässt es sich die Schauspielerin in diesem Jahr auf der "Mein Schiff 1" gut gehen. "Das Allerwichtigste ist, dass wir alle zusammen sind", stellt Kunze klar und erinnert sich an ihren allerersten Muttertag zurück.

In diesem Jahr feiern Sie gemeinsam mit Ihrer gesamten Familie den Muttertag auf der Tauffahrt der neuen "Mein Schiff 1". Wie feiern Sie für gewöhnlich den Muttertag?

Janine Kunze: Das Allerwichtigste für mich ist auf jeden Fall, dass wir alle zusammen sind. Ich versuche es auch immer beruflich so zu legen, dass ich den Tag mit meinen Kindern und meinem Mann verbringen kann. Wir sind natürlich nicht immer zu Hause, sondern arbeitstechnisch öfter in einer anderen Stadt. Aber in der Regel frühstücken wir an diesem Tag gemeinsam und genießen es einfach. Wir unternehmen etwas mit den Kindern, fahren an den See oder gehen in den Zoo, je nachdem wo wir sind. Aber wir sind auf jeden Fall zusammen, das ist das Allerwichtigste. Deshalb freuten wir uns sehr, dieses Jahr den Muttertag gemeinsam auf der " Mein Schiff 1" zu verbringen. Das Schiff ist ja erst am 11. Mai getauft worden und auch die Ausrichtung auf Sport und Wellness bietet für jeden aus unserer Familie die Möglichkeit, eine tolle Zeit zu haben.

Können Sie sich noch an Ihren schönsten Muttertag mit Ihren Kindern erinnern?

Kunze: Alle sind wundervoll, aber am einprägsamsten ist wahrscheinlich der erste Muttertag, den man überhaupt feiert als Mutter. Wenn du denkst: Wie krass, ich habe jetzt ein eigenes Kind, ich bin jetzt die Mutter, die gefeiert wird. Das ist wirklich ganz besonders und ich habe einen tollen Mann, der mich da auch immer sehr hochleben lässt. Ich bekomme von den Kindern wirklich immer ganz tolle selbstgebastelte Geschenke und Blumen, und mein Mann hat ebenfalls immer was für mich. Das ist immer sehr schön und macht sehr viel Spaß.

Was war bisher Ihr schönstes Geschenk zum Muttertag?

Kunze: Es gibt kein Geschenk, das sich wahnsinnig eingebrannt hat. Es sind oft diese Kleinigkeiten, die ich als besonders groß empfinde. Ich bekomme ganz tolle Briefe und Gedichte von meinen Kindern. Das ist meistens noch gepaart mit einem tollen Schmuckstück von meinem Mann. Das ist wirklich schön, aber ich freue mich einfach über die lieben Worte. Ich freue mich am allermeisten, wenn die Kinder an diesen Tagen auch mal ihre Gefühle loswerden. Das machen sie auch sonst sehr oft, aber am Muttertag, da weiß jeder, es ist Mama-Tag und das ist dann nochmal besonders. Das macht mich dann sehr glücklich und auch sehr stolz.

Ihre Tochter Lili begleitet Sie seit einiger Zeit nicht nur zu Events, sondern spielt auch Ihre Serientochter in "Heldt". Haben Ihre Kinder allgemein durch eine schauspielernde Mutter die Tendenz, auch diesen Weg einzuschlagen?

Kunze: Natürlich werden sie mit diesem Beruf groß. Es ist für sie etwas ganz Normales und sie beschäftigen sich auch damit und überlegen auch, ob das etwas für sie wäre. Lili hat eigentlich immer gesagt, sie möchte auf jeden Fall Abitur machen und studieren. Aber sie hat durchaus Interesse an diesem Beruf und mag ihn. Ich bin natürlich immer noch sehr verhalten im Umgang mit ihr und dieser Branche. Mittlerweile darf sie mit zu Events und ich lasse sie auch mit fotografieren, weil sie eben auch schon seit fünf Jahren meine Tochter spielt und eine eigene kleine Fanbase hat. Mein Sohn jedoch wird das auf keinen Fall machen, der ist nur auf Fußball gepolt. Meine mittlere Tochter würde gerne Sängerin werden. Aber die drei haben auch andere Wünsche, wie Ärztin zu werden, oder einen Pflegeberuf zu erlernen. Noch haben sie viele Ideen und das ist gut so. Ich würde mir für sie einfach nur wünschen, dass sie wirklich das machen, was sie erfüllt und was ihnen Freude bereitet. Und was auch immer das später sein wird, ich werde sie in allem unterstützen. Ich glaube, wenn du in irgendeinen Job gezwungen wirst, dann ist es immer kontraproduktiv.

Wie denkt Ihr Mann Dirk darüber? Wie steht er allgemein zum Thema Umgang mit der Öffentlichkeit?

Kunze: Mein Mann ist da total entspannt. Er ist auch wirklich der erste Mann an meiner Seite, der mich in meiner Person mit meinem Beruf sein lässt wie ich bin, ohne großen Zickereien und Mackereien. Dirk ist mit sich selbst im Reinen und kann dadurch gut Freiraum geben. Er selbst ist in Köln nicht ganz unbekannt. Als Rechtsanwalt weiß er auch, wie man professionell mit den Medien umgeht.

Wer von Ihnen beiden ist der strengere Elternpart?

Kunze: Ich - das ist total schlimm, weil es meistens die Frauen sind. Wir Frauen schaffen es auch öfter, stringent zu sein. Das fällt Männern extrem schwer. Die Kinder stehen mit großen Augen vor ihrem Papa und dann ist es vorbei. Mir fällt das auch schwer, ich bin aber auch der Meinung, dass Kinder Regeln brauchen. Man muss Kindern Wurzeln und Flügel geben, damit sie wissen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Sie brauchen einen roten Faden und einen Anker, das ist nicht nur als Kind wichtig, sondern ein Leben lang. Wir müssen uns ja alle an Regeln halten, ich kann auch nicht einfach machen, was ich will. Man muss auch ein gewisses Maß an Sozialverhalten und an Achtsamkeit seinen Mitmenschen gegenüber lernen und das geht nur, wenn mir mal jemand sagt: Nein, so nicht!

Sie sind bereits seit 2002 verheiratet. Wie halten Sie bei drei Kindern Ihre Liebe frisch?

Kunze: Das ist eine gute Frage. Es ist nicht immer nur Kirschenessen. Das weiß wohl jeder, der schon lange verheiratet ist und wenn du dann auch noch Kinder hast, wenn beide berufstätig sind, dann musst du dich auch immer wieder finden. Zum einen versuchen wir, das alles nicht zu ernst zu nehmen. Natürlich gibt es Phasen, in denen es nicht so gut läuft und man vieles in Frage stellt, aber wir schmeißen die Flinte nicht ins Korn. Kämpfen und Durchhaltevermögen sind Aspekte einer glücklichen langen Beziehung. Zum anderen versuchen wir uns Auszeiten zu nehmen, das ist ganz wichtig. Wir machen dann Pärchen-Wochenenden, gehen abends ins Kino oder alleine essen, egal wie müde wir sind. In diesen Momenten findest du dich auch immer wieder - egal wie stressig der Alltag ist.

Haben Sie wie viele andere Promis auch schon mal daran gedacht, Ihr Ehegelübde zu erneuern?

Kunze: Wir haben nicht nur daran gedacht, wir haben das schon getan. Insgesamt haben wir schon dreimal geheiratet. Damit sind wir den meisten ja voraus. Eigentlich war unser Plan, dass wir jedes Jahr unser Ehegelübde erneuern, das hat aber beruflich nicht geklappt. Dann haben wir gesagt, alle fünf Jahre, dann waren wir bei zehn Jahren, aber auch das hat nicht geklappt. Jetzt sind wir im siebzehnten Jahr und haben es fest vor. Wir wollen gerne nochmal eine richtige Ibiza-Hochzeit feiern. Es ist auch der Wunsch unserer Kinder, dass wir nochmal mit ihnen gemeinsam heiraten - und das haben wir ihnen auch versprochen. Das ist auch was, was die Ehe und Liebe frisch hält, wenn du dir so schöne Ziele setzt, die verbinden.