Janine Kunze ist seit 2002 mit Club-Betreiber Dirk Budach verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und einen Hund. Da ist der Tag immer gut durchgetaktet, gerade für Janine Kunze, die auch mal 14 Stunden am Tag arbeitet. Wenn sie dann nach Hause kommt, habe sie nicht immer Lust auf Sex, wie sie im Interview mit RTL nun verrät: "Also ich komme nach einem 14-Stunden-Tag nicht nach Hause und sage: 'So, hier bin ich! Jetzt noch die ganze Nacht hoch und runter und von rechts nach links geschoben werden. Das ist jetzt meine Vorstellung.' Nee, ist es nicht."

Die Schauspielerin findet, dass es in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gebe: "Für den Mann ist es oft noch mehr Entspannung und ich glaube schon, dass ein Mann es auch viel öfter braucht als eine Frau. Und für die Frau ist es dann manchmal so: 'Oh Gott, nicht das jetzt auch noch'." Natürlich liebe sie es auch an solchen Tagen mit ihrem Mann Zeit zu verbringen, nur eben nach ihren Vorstellungen.

Janine Kunzes Beziehungs-Geheimnis: "Offen über alles reden"

"Ich möchte dann auch einfach mal in einem Jogger mit einem Dutt auf dem Sofa sitzen und einen Teller Pasta essen und einfach nur fernsehen." Sie habe keine Lust noch "extrem sexuell aktiv zu sein. Und ich finde, das darf ich als Frau auch sagen", findet die 44-Jährige. Wie sie es trotzdem schafft mit ihrem Mann nach so langer Zeit glücklich zu sein? "Offen über alles reden", sagt Janine Kunze und lacht.

Mit "Liebling, ich habe die Kinder verschenkt: Wie wir den Familienwahnsinn als Paar überstehen" hat Janine Kunze kürzlich ein Buch veröffentlicht. Außerdem spielt sie die Ellen Bannenberg in der ZDF-Krimiserie "Heldt". Staffel sechs und sieben sollen noch dieses Jahr ausgestrahlt werden, außerdem werde eine achte Staffel noch in diesem Jahr gedreht.

Verwendete Quelle: RTL.de