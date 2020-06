View this post on Instagram

ᔕEᒪᖴᒪOᐯE Akzeptanz. Dankbarkeit. Respekt. Liebe. Sind alles Wörter und Werte die ich jetzt für meinen Körper empfinde. Weil ich weiß was er kann und bedeutet. Weil er einzigartig ist und immer sein wird. Und das lässt mich von innen strahlen. „Schönheit kommt von innen“. Das war nicht immer so... Auf dem zweiten Bild seht Ihr mich mit 23. Auch wenn ich zu diesem Shooting damals so unglaublich viel {positive} Resonanz bekam und ich mich rückblickend wunderschön finde, war ich zu dem Zeitpunkt am unsichersten in meinem Leben. Ich wusste was mein Körper leisten konnte, als Sportlerin, doch ich fand mich als Frau nicht immer schön. Ich fand meine Arme zu groß, ich fand meinen Bauch zu umfangreich. Ich fand meine Brüste viel zu klein, so dass es sogar Zeiten gab in denen ich oft davon träumte sie vergrößern zu lassen und dies sogar vorhatte. Ich wusste damals ja noch garnicht wofür Brüste eigentlich sind- ich wollte einfach gefallen, dem Ideal enstprechen. Ich war in einer Beziehung in der ich nicht in der Tiefe Glücklich war und nach fünf Jahren war diese beendet-genau wegen diesem Shooting. Ich reiste Jahre rum und als ich mit Peer in einer großen Show zusammenkam wurde ich weiter bewertet, nun noch mehrere Menschen: „Keine klassische Schönheit“ „dämliches Lachen“ „zu große Nase“ „Keine perfekten Zähne“. „Lass Dir doch mal Deine Augenbrauen machen“. Nicht dem entsprechend wie eine Frau in der Gesellschaft auszusehen hat. Erst seit ich Kinder habe, habe ich Frieden gefunden, und obwohl ich so viel weicher geworden bin in vielen Hinsichten, oder vielleicht gerade deswegen, habe ich gelernt Negativität zu neutralisieren, und mir Dinge nicht mehr zu Herzen zu nehmen die über mich wertend gesagt werden. Bewerten kommt immer von der Ansicht des Betrachters und wird so ausfallen wie diese gestimmt ist. Ich möchte Euch hiermit einfach sagen, verurteilt Menschen nicht so schnell, Ihr wisst nie wie es diesen Menschen gerade wirklich geht. Seid gut, seid liebevoll. Seht Ihr selbst das positive in anderen, wird auch Euer Leben und das was Euch umgibt viel positiver 💛 #positivelife #bodypositivity #selflove