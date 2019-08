View this post on Instagram

ᒪET TᕼE ᔕᑌᑎᔕᕼIᑎE Iᑎ ☀️ Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von der „ungeschminkten Wahrheit“ auf Instagram, weil ich denke das man hier auch ein wichtiges Signal für unsere Gesellschaft setzt- gerade in Bezug auf Themen wie Schwangerschaft, Geburt und Kindern, und einen Teil dazu beiträgt wie die Wahrnehmung und Vorstellung dazu ist. Menschen haben oft einen großen Druck oder falsche Erwartungen, weil Ihre Geschichte vielleicht nicht dem Instagram Bild entspricht oder dem was die meisten auch in der Gesellschaft eben von sich preisgeben oder wie sie es darstellen. Also kommt hier dieses Bild aus dem Krankenhaus und ein Update für Euch, da mich natürlich viele von Euch gefragt haben welche Komplikationen es gab: Nach einigen Wochen ziemlichen Schmerzen haben wir den Entschluss gefasst doch noch mal ins Krankenhaus zu fahren, und es wurden Plazentaresste in der Gebärmutter gefunden. Nach zwei Tagen am Tropf und der Hoffnung es so zu probieren, musste letztendlich doch nochmal eine kleine OP folgen mit einer Spinalanästhesie. Alles ist gut gelaufen und ich durfte wieder Nachhause. Doch es ging dann mit starken Blutungen nun nochmal zurück und ich brauche jetzt einfach noch etwas Zeit und Ruhe um wieder gesund zu werden ☀️ Es war natürlich keine einfache Zeit für uns 4 und alles andere wie man sich so ein „Wochenbett“ vorstellt, jedoch haben wir auch diese Herausforderung gemeistert und wir sind dadurch noch ein stärkeres Team geworden 👨‍👩‍👧‍👦💪🏼 Und nun zu Euch, Ihr Lieben- dieses Lächeln geht für Euch alle 🙏🏼 Jeder einzelne von Euren zahlreichen und so liebevollen Kommentaren und Nachrichten war und ist ein Sonnenstrahl in meinem Gesicht. Ihr seid so eine wundervolle Community- vielen Dank das es Euch gibt!!!🌻