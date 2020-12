Jannik Schümann hat erstmals sein Liebesglück auf Instagram öffentlich gemacht. Von den Reaktionen auf seinen Post wurde er überwältigt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigten Schauspieler Jannik Schümann (28, "Dem Horizont so nah") und Felix Kruck ihr Liebesglück via Instagram. Einen Tag später schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story: "Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke!" Er sei sich sicher, dass 2021 ein gutes Jahr werde.

Sowohl Schümann als auch Kruck hatten einen schwarz-weißen Schnappschuss gepostet. Darauf umarmt sich das Paar und Kruck drückt dem Schauspieler einen Kuss auf die Stirn. Worte verloren sie dazu nicht. Ein Herz-Emoji reichte völlig aus. Zahlreiche Stars wie Clemens Schick (48), Riccardo Simonetti (27), Jochen Schropp (42), Marco Schreyl (46) und Kostja Ullmann (36, "Sommersturm") haben die beiden bereits beglückwünscht. Das Bild hat mittlerweile fast 130.000 Likes bekommen.