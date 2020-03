Das Coronavirus und seine Auswirkungen bestimmen das Weltgeschehen; im Radio, im TV und in den sozialen Medien gibt es fast kein anderes Thema. Kaum zu glauben also, dass jemand noch nicht mitbekommen hat, dass sich die Welt im Kampf gegen eine Pandemie befindet. Doch genau so ist es Jared Leto (48, "This is War") ergangen: Der Sänger und Schauspieler befand sich bis vor kurzem auf einer zwölftägigen Meditation in der Wüste - ohne Handy und Zugang zum Internet oder den sozialen Medien.

"Übersteigt meinen Verstand"

"Wir waren völlig isoliert, hatten keine Ahnung, was sich außerhalb der Einrichtung abspielt", schrieb Leto am Dienstag auf Twitter. Als er am Montag von seiner Meditation zurückgekehrt sei, habe er die Welt "sehr anders" und "für immer verändert" vorgefunden. "Das übersteigt meinen Verstand, um es gelinde zu sagen." Er hoffe deshalb, dass seine Fans und ihre Familien in Ordnung seien. "Bleibt drin, bleibt gesund", schreibt er.