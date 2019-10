Hollywood-Star Jared Leto (47, "Dallas Buyers Club") hilft durch die #GoodThingChallenge einer Familie, die Probleme hat, nach einem Autounfall für die medizinische Versorgung der Kinder aufzukommen. Sein guter Freund Zedd (30) habe ihn nominiert, "etwas Gutes zu tun, egal wie groß oder klein", erklärte der 47-Jährige auf Twitter.

Leto spendete Geld, seine finanzielle Hilfe ging dabei unter anderem an eine Familie in Utah, deren Kinder in einen Autounfall verwickelt waren. Der Schauspieler soll mit 5.000 Dollar (rund 4.490 Euro) geholfen haben: "Griffin (3) und Watson (18 Monate) saßen in einem Kinderwagen, als sie von einem Auto angefahren wurden. Watson wurde an Nacken, Becken und Leber verletzt. Griffin erlitt einen Schädelbruch, einen Schlüsselbeinbruch und Schürfwunden", schrieb Leto und verwies auf die "GoFundMe"-Seite der Familie.