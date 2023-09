Zwei Jahre nach dem Tod von Willi Herren ist seine Witwe Jasmin Herren neu liiert. Die 44-Jährige ist mit Student Philipp Bender zusammen. Der 23-Jährige tritt zudem als Schlagersänger auf.

Zwei Jahre nach dem Tod von Willi Herren ist seine Witwe Jasmin Herren wieder verliebt. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung hat die 44-Jährige verraten, dass sie mit ihrem 23-jährigen Schlagerkollegen Philipp Bender liiert ist. Das Paar wird sogar bald gemeinsam in einer Reality-Show zu sehen sein. Neben seiner Schlagerkarriere studiert Bender Deutsch und Sozialwissenschaften auf Lehramt und arbeitet als Vertretungslehrer an einer Realschule.

Im Mai hatte Jasmin Herren bereits davon gesprochen, dass sie seit einem Monat wieder einen Mann treffe. Details wollte sie damals noch nicht nennen. Nun sagt sie: "Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende. Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr." Das Paar lernte sich über die Arbeit kennen, er schrieb Songs für sie, sie sprang für ihn als Tontechnikerin ein. Im Mai veröffentlichte das Duo seinen ersten gemeinsamen Malle-Song "Wir trinken wieder".

Jasmin Herren und Philipp Bender trennen 21 Jahre

Damals hielten sie ihr privates Glück allerdings noch geheim – aus einem bestimmten Grund: "Anfangs war das für uns selbst erschreckend, auch wegen des Altersunterschieds. Ich wollte ihm erst die Möglichkeit geben, mein Leben kennenzulernen. Es ist natürlich nicht leicht, eine Beziehung mit mir zu führen, weil ich in der Öffentlichkeit stehe." Inzwischen scheinen die 21 Jahre Altersunterschied aber kein Thema mehr zu sein: "Philipp ist sehr weit im Kopf. Für uns sind wir beide 35."

Herren hofft, einen langfristigen Partner gefunden zu haben: "Er ist ein ruhiger, gelassener und bedachter Charakter. Philipp holt mich auf den Teppich zurück. Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin." Außerdem genießt sie es, dass Bender sie umsorgt: "Ich gehe duschen und die Küche ist sauber – daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Das ist für mich Neuland."

Wie gut sie wirklich harmonieren, wollen sie in der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" (Joyn) beweisen. Neun Promi-Paare werden im Winter in einem Forsthaus in Österreich leben. Das Konzept ähnelt dem "Sommerhaus der Stars" (RTL), mit dem sich Jasmin Herren gut auskennt: 2019 nahm sie mit Willi Herren teil.

Der Entertainer und Schauspieler Willi Herren war am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden worden. Anfang Mai 2021 wurde er auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt. Mit Jasmin Herren war er seit 2018 verheiratet.