Jasmin Shakeri, 43: "Manchmal mangelt es mir an vornehmer Diplomatie"

"Es war nicht immer so, dass eine kurvige Frau iranischen Ursprungs in einer deutschen Serie eine Hauptrolle spielt"

von Katharina Brenner-Meyer Als Songschreiberin und Schauspielerin ist Jasmin Shakeri weit vorn. Am 14. Februar startet die zweite Staffel von "Deadlines", in der sie wieder die toughe und coole Elif spielt. Ihre gerade wichtigste Rolle hat Shakeri aber als Aktivistin gefunden.

Jasmin Shakeri lässt sich in das braune Ledersofa sinken. Die dicke Jacke liegt wie ein Kissen neben ihr. Sie streicht sich die Haare aus dem Gesicht, sie sucht sofort den Augenkontakt. Sie wirkt etwas erschöpft, trotzdem ist sie voll da. Keine Oberflächlichkeiten, nur Tiefe. Auf dem Tisch des Fotostudios in Berlin-Neukölln entdeckt sie einen Aschenbecher, freut sich und zündet sich eine Zigarette an. Nach wenigen Minuten ist allen klar: Diese Frau ist ein No-Bullshit-Typ.