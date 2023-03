von Luisa Schwebel Wie ihr Vater Michael Weber bestätigt, soll Jasmin Tawil in Costa Rica festgenommen worden sein. Damit hat ihr Absturz, der nach der Trennung von Adel Tawil begann, einen weiteren Tiefpunkt erreicht.

"Ich habe von mehreren Quellen aus Costa Rica gehört, dass meine Tochter im Gefängnis sitzt und mein Enkel Ocean im Heim ist. Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mit Hilfe des Jugendamtes Berlin dort rausholen. Problem ist aber, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat", erklärt Jasmin Tawils Vater Michael Weber RTL.

"Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll." Es ist die jüngste Entwicklung im Fall der ehemaligen GZSZ-Schauspielerin, die vor einigen Jahren nach Costa Rica gezogen war. Doch ihr Absturz begann schon viel früher.

Jasmin Tawil und Adel Tawil lernten sich früh kennen

In Deutschland wurde Jasmin Tawil 2005 in ihrer Rolle der Franziska Reuter in "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" bekannt. Drei Jahre lang spielte sie in dem Ensemble der Vorabendserie, dann war Schluss. Damals hieß Tawil noch Weber, war aber bereits mit Musiker Adel Tawil liiert. 2001 kamen die beiden zusammen, 2011 rundeten sie ihre Liebe mit der Hochzeit ab. Das Glück hielt nicht lange. 2014 folgte die Trennung des Paares. Eine Zäsur im Leben der Schauspielerin, wie sie selbst der "Gala" erzählte.

"Unsere Liebe hatte es nicht immer leicht, und im Mai 2014 sind Adel und ich tatsächlich auseinandergegangen, nachdem wir im März von seiner ersten Hallen-Tour zurückgekommen sind. Ich bin nach Kalifornien geflogen, aber ich wollte damals eigentlich nur eine Auszeit von unserer Beziehung", sagte sie. Auf Instagram schoss sie dann gegen ihren Ex-Partner, schrieb vorwurfsvoll "Wie konntest du nur?" und markierte den Sänger. "Ich wollte ein Zeichen setzen, dass es so nicht mehr weitergeht. Während ich allerdings drüben war, ist an Adels Seite überraschend schnell eine neue Frau aufgetaucht", so Tawil.

Adel Tawil zeigte sich mit einer neuen Frau

Den Grund für die Trennung sah Tawil damals im Erfolg ihres Mannes. Denn als sie sich kennenlernten, hatten sie finanzielle Probleme. Ihre Rolle in GZSZ habe die beiden über Wasser gehalten, berichtete Tawil in der "Gala". Ihre eigenen Musikambitionen hätten ihrem berühmten Partner nicht geschmeckt, behauptete sie damals. "Ihm war das zu viel. Ich sollte für ihn weiterhin die Frau sein, die ihm den Tee reicht und die Hemden bügelt. Und er meinte, dass wir beide nicht dasselbe machen sollten. Dass sich eine Konkurrenzsituation ergeben würde, die nicht gut für unsere Beziehung sei. Ich sollte wieder zurück in die zweite Reihe", so Tawil. Während sie noch unter ihrem gebrochenen Herzen litt, zeigte sich Adel Tawil früh mit einer neuen Frau an seiner Seite. Für seine Ex-Frau ein Schlag ins Gesicht.

Immer wieder teilte die 40-Jährige ihren Frust in den sozialen Netzwerken oder mit ihrer Musik. 2018 verschwand sie plötzlich aus der Öffentlichkeit. 2019 dann die überraschende Verkündung: Tawil lebt auf Hawaii und ist Mutter geworden. "Wenn dich das Glück trifft", schrieb sie zu einem Instagram-Foto von sich mit ihrem Baby. Zuletzt hatte Tawil keinen Kontakt zum Vater des Kindes. Ihr Partner in Costa Rica war ein Italiener, mit dem es laut "Bild"-Zeitung zu heftigen Streitereien gekommen sein soll.

Tawils Vater zeigt sich nach den neuesten Entwicklungen traurig. "Unser Verhältnis war bis vor zwei Monaten wieder gut, und dann ist sie in ein tiefes Tal gefallen", sagt er RTL. Sein Ziel ist jetzt: Enkelsohn Ocean helfen – und seiner Tochter gleich mit.

