Jasmin Tawil soll laut einem Medienbericht von der Polizei in Costa Rica festgenommen worden sein. Der dreijährige Sohn des Ex-GZSZ-Stars wurde demnach in einem Kinderheim untergebracht. Ihr Vater versucht nun, das Kind aus diesem herauszuholen. von Sebastian Tews und Romina Lammers

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Jasmin Tawils (40) Leben scheint erneut aus den Fugen zu geraten. Wie ihr Vater Michael Weber bestätigt, soll die Ex-GZSZ-Schauspielerin in Costa Rica, wo sie zuletzt mit Partner Miquele und Sohnemann Ocean (3) wohnte, von der Polizei festgenommen worden sein. Zuerst hatte "Bild" berichtet. Beamte hätten einen Wagen gestoppt, in dem Jasmin Tawil mit einem befreundeten Ehepaar gesessen haben soll. Dann sei sie abgeführt worden. Weg von ihrem Sohn, der nun in einem Kinderheim untergebracht sein soll. Jasmins Vater hat mit RTL zu dem erneuten Tiefpunkt seiner Tochter gesprochen.

Jasmin Tawils Vater zum Absturz seiner Tochter

"Ich habe von mehreren Quellen aus Costa Rica gehört, dass meine Tochter im Gefängnis sitzt und mein Enkel Ocean im Heim ist. Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mit Hilfe des Jugendamtes Berlin dort rausholen. Problem ist aber, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat", erklärt Weber RTL. "Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll."

Seine Tochter sei mit 400.000 Euro nach Costa Rica gegangen, die sie unter anderem auch durch TV-Deals bekommen habe. Doch das Geld sei mittlerweile komplett weg. "Unser Verhältnis war bis vor zwei Monaten wieder gut, und dann ist sie in ein tiefes Tal gefallen", weiß Weber.

Jasmin Tawil lebte in Hawaii auf der Straße

Von 2011 bis 2014 war die Schauspielerin und Sängerin mit Musiker Adel Tawil verheiratet, insgesamt 13 Jahre mit ihm liiert. Nach der schmerzhaften Trennung litt sie unter Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung, zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Mit einem Umzug in die USA versuchte sie, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Erst lebte sie in Kalifornien, dann auf Hawaii, wo Jasmin sogar eine Weile auf der Straße lebte. Im RTL-Interview sprach der ehemalige GZSZ-Star über seine schwere Zeit nach der Trennung. Als 2019 Jasmins Sohn Ocean das Licht der Welt erblickte, sollte alles besser werden.

2021 zog sie mit ihm nach Costa Rica, wo sie ihren neuen Partner Miquele kennenlernte. Im Interview schwärmte er in höchsten Tönen von Jasmin. Es schien, als gebe er ihr den Halt, den sie gebraucht hat.

Trennung von Partner Miquele

Doch das Liebes-Glück soll vor einigen Wochen zerbrochen sein. Wie "Bild" berichtet, sei es zu handgreiflichen Streitereien mit Miquele gekommen, die eine Anzeige gegen Tawil nach sich zog.

Laut dem Bericht sollen drei Verfahren gegen die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil in Costa Rica laufen. "Jasmin wurde aufgrund mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht", bestätigt Weber RTL. "Unter anderem soll sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sein und auf Service-Personal in einem Hotel."