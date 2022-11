Jasmin Wagner hat ihre "Mission" Geburt erfolgreich abgeschlossen - bei Instagram verkündete sie, dass das Töchterchen auf der Welt ist.

Mit einem süßen Foto und einer kleinen Referenz an einen ihrer Hits hat Jasmin Wagner (42) via Instagram mitgeteilt, dass ihre Tochter gesund und munter zur Welt gekommen ist: "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl", schrieb sie zu einem Bild, das die winzigen Füße ihres ersten Kindes zeigt.

Dass sie und der Vater des Kindes, ein dänischer Unternehmer, ein Mädchen erwarten, hatte Wagner schon zuvor mitgeteilt. Dem Magazin "Bunte" verriet sie etwa: "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, dass wir eine Tochter bekommen. Mein Partner und ich haben beide ein paar Tränen verdrückt."