Halloween ist zwar erst am 31. Oktober, einige Promis zeigen sich aber schon jetzt in bester Feierlaune. So auch das US-amerikanische Model Jasmine Tookes (28). Gemeinsam mit ihrem Partner, dem "Snapchat"-Mitentwickler Juan David Borrero, hat sie sich in Schale geworfen. Ihr Kostüm, das sie jetzt bei Instagram zeigt: eine verführerische Piratenbraut.

Und Borrero zieht mit. Während sein Outfit an "Fluch der Karibik"-Charakter Captain Jack Sparrow (gespielt von Johnny Depp) erinnert, glänzt Tookes in einem geschnürten Mieder und mit wilder Lockenmähne. Wo das Paar, das seit 2016 zusammen ist, in dieser Kostümierung aufschlug, ist nicht bekannt.