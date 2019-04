Schockmoment für das Schauspiel-Paar Jason Biggs (40) und Jenny Mollen (39, "Return of the Living Dead V"): Am Samstagabend ließ Mollen versehentlich ihren Sohn fallen - dabei brach er sich den Schädel und musste auf der Intensivstation. Dies berichtete sie in einem emotionalen Instagram-Post. "Meine Gedanken gehen an alle Eltern, die sich je in solch einer Situation befunden haben oder noch befinden werden. Ihr seid nicht alleine", schrieb sie unter das Foto, das sie mit ihrem Sohn Sid (5) auf dem Schoß zeigt.

"Es war eine traumatische Woche, aber Sid ist nun zu Hause, geht die Dinge langsam an und erholt sich gut", führte sie weiter aus. Die Schauspielerin dankte allen, die ihr in den letzten Tagen so schnell geholfen hatten: "Danke an alle Krankenschwestern, Neurologen, Kinderärzte, Anwohner, Cafeteria-Mitarbeiter und mutigen Frauen, die die Bäder der Besucher sauber halten." Einen ganz besonderen Dank richtete sie auch an ihren Ehemann: "Gott sei Dank, dass es dich gibt!"