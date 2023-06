von Eugen Epp Die Szene mit dem Apfelkuchen aus "American Pie" machte Jason Biggs berühmt. Und bestimmt bis heute sein Image – für den Schauspieler kein Problem.

Zugegeben, der Humor ist ziemlich spätpubertär: Ein junger Mann entdeckt auf dem Tisch einen warmen Apfelkuchen, den seine Mutter gebacken hat – und nutzt ihn, um auszuprobieren, wie sich Geschlechtsverkehr anfühlt. Dabei wird er von seinem Vater erwischt. Seitdem ist Jason Biggs, der im Film "American Pie" diesen jungen Mann spielt, untrennbar mit dieser Szene verbunden.

1999 kam der Film in die Kinos und wurde zum Riesenerfolg, unzählige Teenager haben ihn gesehen – und einige sollen den Teil mit dem Kuchen sogar nachgespielt haben. Natürlich sehen viele auch heute noch in Jason Biggs den "Typen mit dem Apfelkuchen". Den Schauspieler stört das allerdings überhaupt nicht. Das hat Biggs noch einmal in einem Interview mit CNN bekräftigt: "Die Leute reden immer noch darüber. Deshalb bin ich auch nicht genervt, wenn Leute zu mir kommen und mit mir darüber sprechen. Es ist etwas Besonders. Ich bin sehr stolz darauf."

"American Pie": Jason Biggs wollte die Rolle unbedingt haben

Die mittlerweile so berühmt-berüchtigte Szene habe ihn sofort angesprochen, sagte der 45-Jährige dem US-Nachrichtensender: "Als ich zum ersten Mal das Skript und diese Szene gelesen habe, dachte ich: 'Oh mein Gott, ich würde so gerne diese Rolle bekommen'", erinnerte er sich. Tatsächlich wurde er für die Rolle des Teenagers Jim Levenstein gecastet.

Er habe von Anfang an ein sehr gutes Gefühl bei dem Film gehabt, doch unmittelbar vor dem Dreh seien ihm Zweifel gekommen: Er habe sich Sorgen gemacht, bei der Szene etwas falsch zu machen. Daraufhin habe er seinen Manager angerufen, der ihn ermutigt habe. Tatsächlich lief am Set dann alles einwandfrei. "Nach dem ersten Take gab es eine kurze Pause und dann ist die ganze Crew in Lachen ausgebrochen", berichtet Biggs.

Einspielergebnisse Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten – ein Regisseur hat ein Abo auf die Spitzenplätze 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: "Marvel’s The Avengers" 2012 kam der Film rund um das Superheldenteam in die Kinos und spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein. Mehr

Der Dreh dauerte sechs Stunden

Auch wenn das ganze Team dabei Spaß zu haben schien, war der Dreh harte Arbeit. Insgesamt wurde sechs Stunden lang an der Szene gearbeitet, hatte Biggs schon vor einigen Jahren erzählt. "Wir haben es von allen möglichen Winkeln und Postionen gedreht", erzählte er der "New York Times". Übrigens kam auch kein echter Apfelkuchen zum Einsatz – verwendet wurde ein Produkt aus Styropor.

Probleme mit seiner schauspielerischen Vergangenheit hat Jason Biggs also nicht. Zumindest noch nicht: Denn früher oder später muss Biggs die Geschichte seinem Sohn erklären. "Es wird passieren, das lässt sich nicht vermeiden. Ich weiß nicht wann, hoffentlich haben wir noch etwas Zeit."

Quellen: CNN / "New York Times"

Sehen Sie im Video: In der kultigen Filmreihe "American Pie" spielte sie die Rolle der Schülerin Victoria "Vicky" Lathum. Nach dem Erfolg um die Jahrtausendwende wurde es ruhig um Tara Reid. Was macht die Schauspielerin heute?