Der Sänger Jason Derulo gründet endgültig eine Familie: Seine Freundin Jena Frumes ist schwanger, wie die beiden via Instagram verkündeten.

Der Sänger Jason Derulo (31, "Take You Dancing") wird zum ersten Mal Vater! Das gab zunächst seine Freundin Jena Frumes via Instagram bekannt. Dort postete sie ein gemeinsames Foto mit Derulo, der ihren deutlichen Babybauch umarmt und schrieb dazu: "Mama und Papa". Wenig später veröffentlichte auch Derulo ein Ankündigungsvideo auf Instagram: "Ich könnte aufgrund dieses neuen Kapitels in unserem Leben nicht aufgeregter sein."

Im Sommer gab Derulo in einem Interview bekannt, dass er Frumes kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennenlernte und die beiden wenig später ein Paar wurden. Im Dezember 2020 erklärte er außerdem, dass er langsam in ein Alter komme, in dem er an Familienplanung denke und auch über ein Baby nachdenke.