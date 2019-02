"Man denkt, es ist klar, was man zu hören bekommt und dann passiert etwas völlig anderes. Da steckt so viel Talent dahinter, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt."

In der Verfilmung von Andrew Lloyd Webbers (70) Musical-Hit "Cats" werden einige Musik-Stars auf der Leinwand zu sehen sein, darunter Jason Derulo (29, "Talk Dirty") und Taylor Swift (29, "Shake It Off"). Der Sänger hat nun in einem Interview mit "Entertainment Tonight" seine Kollegin in den höchsten Tönen gelobt. Er sei jeden Tag aufs Neue von ihr überrascht und glaubt, dass es auch den Fans so gehen wird. Der Film soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen. Auch Jennifer Hudson, Sir Ian McKellen, James Corden, Idris Elba und Dame Judi Dench spielen mit.